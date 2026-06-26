Trauer um Richard Kitzlinger: Sulzer Unternehmer und Kommunalpolitiker aus Leidenschaft

Sein Wort hatte Gewicht im Sulzer Gemeinderat. Richard Kitzlinger war in Sulz aber auch ein erfolgreicher Unternehmer. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.
Geboren wurde er am 1. Oktober 1934 in Sulz. Er wuchs zusammen mit drei Brüdern in der Brühlstraße auf, besuchte die Volksschule, um dann nach dem Zweiten Weltkrieg bei Johannes Beck in Bergfelden eine Zimmererlehre zu beginnen. Es war nicht unbedingt sein Wunschberuf, er wäre gern Ingenieur geworden. Allerdings war er, erinnert sich sein Sohn Uwe, ein „Handwerker aus Leidenschaft“. So absolvierte er in noch jungen Jahren in Ansbach die Prüfungen zum Zimmerer- und Maurermeister.