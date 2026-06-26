Trauer um Richard Kitzlinger: Sulzer Unternehmer und Kommunalpolitiker aus Leidenschaft

Sein Wort hatte Gewicht im Sulzer Gemeinderat. Richard Kitzlinger war in Sulz aber auch ein erfolgreicher Unternehmer. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Geboren wurde er am 1. Oktober 1934 in Sulz. Er wuchs zusammen mit drei Brüdern in der Brühlstraße auf, besuchte die Volksschule, um dann nach dem Zweiten Weltkrieg bei Johannes Beck in Bergfelden eine Zimmererlehre zu beginnen. Es war nicht unbedingt sein Wunschberuf, er wäre gern Ingenieur geworden. Allerdings war er, erinnert sich sein Sohn Uwe, ein „Handwerker aus Leidenschaft“. So absolvierte er in noch jungen Jahren in Ansbach die Prüfungen zum Zimmerer- und Maurermeister.

In der Neckarstraße befand sich die elterliche Zimmerei – ein eingesessener Betrieb, der 1895 ins Handelsregister eingetragen worden war. Das Holz wurde damals noch auf der Straße abgebunden und mit der „Karre“ weggefahren. Richard Kitzlinger hat zusammen mit seinem Bruder Otto nach dem Tod ihres Vaters 1960 den Handwerksbetrieb übernommen.

Pioniere auf Kastell

Wenige Jahre später begannen sie bereits mit der Montage vorgefertigter Holzelemente und dann auch mit dem Fertighausbau, allerdings in angemieteten Räumen in Dornhan. Produziert wurde somit an zwei Standorten. 1969 folgte in der Neckarstraße der Büroanbau mit der Verwaltung. Bereits damals suchten die beiden Brüder nach einem neuen Grundstück für ihren Betrieb.

Entgegen kam ihnen der Vorstoß der Möbelfabrik Wössner, die auf Kastell ansiedeln wollte. Die Kitzlingers waren daran ebenfalls interessiert, und das machten sie auch gegenüber der Stadt deutlich. Sonst wären sie in die damals noch selbstständige Gemeinde Bergfelden gezogen. Die Stadt erschloss dann auch das neue Gewerbegebiet. Die Firma Kitzlinger kaufte ein 33.000 Quadratmeter großes Grundstück und gehörte somit zu den Pionieren auf Kastell. 1975 konnte die neu gebaute Halle bezogen werden, die Verwaltung blieb in der Neckarstraße.

Das Wohl der Gesamtstadt

In den 1970er-, Anfang der 80er-Jahre beschäftigte die Firma Kitzlinger bis zu 65 Leute. Zum Unternehmen gehörte auch eine eigene Maurerabteilung, die später aber aufgelöst wurde. Richard und Otto Kitzlinger übergaben die Firma 1994 zu gleichen Teilen an ihre Söhne Uwe und Otto.

Auch kommunalpolitisch war er engagiert: 1975 ist Richard Kitzlinger erstmals auf der Liste der freien Wähler in den Gemeinderat gewählt worden. Er war bekannt als ein „streitbarer Kommunalpolitiker“, dem es jedoch immer um die Sache und das Wohl der Gesamtstadt ging. Dass er Unternehmer war, spielte für ihn dabei keine Rolle. Er war viel in den Ortsteilen unterwegs, um das Gespräch mit den Bürgern zu suchen. Bis 1990 war Kitzlinger Mitglied des Sulzer Gemeinderats, bis dahin auch immer erster Stellvertreter des Bürgermeisters. Das zeigt, welch hohes Ansehen er im Gemeinderat und in der Stadt hatte.

Seine Frau Inge, geborene Scharrer, hatte er 1962 geheiratet. In seiner Freizeit reiste er viel „in der Welt herum“, kümmerte sich im Ruhestand dann auch mit Freude um seine Enkel. Außerdem war er ein Hundeliebhaber.

Vor fünf Jahren hatte der Arzt ihm eine Herzkrankheit diagnostiziert. Im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ging es ihm zuletzt körperlich zunehmend schlechter. Richard Kitzlinger starb daheim in der Nacht von Sonntag auf Montag im Kreis seiner Familie. Er hinterlässt seine Frau, die beiden Söhne Uwe und Carlo sowie drei Enkel. Die Beerdigung findet am Mittwoch, 1. Juli, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Sulz statt.