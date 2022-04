1 Christian Helble ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Foto: Hoffmann

Obernheim - Christian Helble kam 1942 als ältester Sohn des Friseurs Franz Josef Helble und seiner Frau Maria Elisabeth, einer geborenen Gehring, zur Welt und wuchs zusammen mit seinem fünf Jahre jüngeren Bruder Carl auf. Er war sieben, als seine leibliche Mutter starb; sein Vater heiratete ein zweites Mal, und zwar – im Kloster Beuron – Maria Linder, die seinen Söhnen eine treusorgende Mutter wurde.

Für Christian Helble endete die Schulzeit, als er 14 war; er fand Arbeit in einer Weberei – noch in im Alter wusste er lebendig davon zu erzählen, was für einen Lärm die Webstühle machten. Später entschloss er sich, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, und absolvierte in Ebingen eine Ausbildung zum Friseur. Er beherrschte sein Metier; bereit 1964 erwarb er den Meistertitel, und zwar mit dem Prädikat Dritter Landessieger. Jahre später lernte er Inge Haas aus Balingen kennen und lieben, die in der Firma Wäschle als Musterdirektrice arbeitete. Noch ehe die Beiden den Bund fürs Leben schlossen, gründeten sie 1969 die Strickerei Christian Helble. 1971 heirateten sie; 1973 kam Sohn Karl zur Welt, zwei Jahre später die Zwillinge Elisabeth und Michael.

Die Textilindustrie boomte, die Firma Helble expandierte und erwarb für ihre Zuschneiderei und Näherei die Pfarrscheuer, um sie danach in mehreren Bauabschnitten zum Wohn- und Geschäftsgebäude um- und auszubauen. Zudem übernahm Christian Helble 1978 den väterlichen Friseursalon – in diesen Jahren beschäftigte er zeitweilig an die 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Seine Freizeit widmete er Frau, Kindern und nicht zuletzt den Tieren – Hund, Katze und Pferde. Darüber hinaus unterstützte er die örtlichen Vereine und nahm regen Anteil am örtlichen Geschehen. Aber auch für Weltpolitik interessierte er sich und liebte es, in Gesellschaft zu diskutieren und zu politisieren – man kannte und schätzte ihn als kontaktfreudigen Menschen, guten Gastgeber und belesenen Zeitgenossen, besonders im Hinblick auf Kirche und Glaube

2010 übergab Christian Helble seine Firma an seinen Sohn Karl, um sich seinen Hobbys – die Pferde, die Pflege von Wald und Obstbäume, seine Oldtimer-Traktoren und vor allem seine acht Enkelkinder – zu widmen: Jedem von ihnen hatte er zur Geburt einen Obstbaum mit Gravur gepflanzt. Seine letzten Lebensjahre wurden von Krankheit überschattet, doch war es ihm und seiner Frau noch vergönnt, 2021 Goldene Hochzeit zu feiern – bei dieser Gelegenheit beschenkten sie den Tübinger Förderverein für krebskranke Kinder großzügig. Christian Helble wird am Mittwoch, 13. April, auf dem Friedhof in Obernheim zur letzten Ruhe gebettet.