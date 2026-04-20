Trauer um Monika Ehrlacher: Mitbegründerin der Tierrettungsstation in Ichenheim ist gestorben

Monika Ehrlacher, die Mitbegründerin der Tierhilfs- und Rettungsorganisation Neuried, ist im am 10. April im Alter von 79 Jahren gestorben.
Unerschütterlich war sie und kompromisslos, wenn es um das Wohl der Tiere ging. Von Kornnattern, Rehkitzen, bis hin zu Waschbären – die Liste der Wildtiere, die Monika Ehrlacher in den vergangenen Jahrzehnten aufgepäppelt hat, dürfte nahezu endlos sein. Sie alle würden eine Geschichte der Hingabe erzählen, die ihnen Ehrlacher, die Mitbegründerin der Tierhilfs- und Rettungsorganisation Neuried Ichenheim, geschenkt hat. Am 10. April ist die Tierschützerin im Alter von 79 Jahren gestorben.