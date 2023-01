1 Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird die Landesregierung in Salem vertreten. Foto: Imago/Marijan Murat

Zahlreiche Adlige werden kommende Woche zur Trauerfeier für Max Markgraf von Baden kommen. Doch auch hochrangige Gäste aus der Politik werden erwartet.















Neben prominenten Vertretern von Adelshäusern aus ganz Europa wird auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in der kommenden Woche an der Trauerfeier für Max Markgraf von Baden in Salem am Bodensee teilnehmen. „Der Ministerpräsident geht persönlich zur Trauerfeier“, betätigte eine Sprecherin des baden-württembergischen Staatsministeriums auf Anfrage unserer Zeitung. Max von Baden, Oberhaupt des einstigen badischen Herrscherhauses, war am 29. Dezember im Alter von 89 Jahren auf dem Stammsitz auf Schloss Salem gestorben.

Neben Kretschmann dürften auch weitere Mitglieder der Landesregierung am Freitag an der Trauerfeier für geladene Gäste im Salemer Münster teilnehmen. Als vor einem halben Jahr Abschied von Carl Herzog von Württemberg genommen wurde, waren bei der Trauerfeier in Altshausen (Kreis Ravensburg) auch der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl (CDU), Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) und der ehemalige Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU) unter den 800 Gästen zugegen.

Zwei Trauerfeiern geplant

Das Haus Baden plant zwei Trauerfeiern. Am Donnerstag um 17 Uhr beginnt im Münster von Schloss Salem der öffentliche Trauergottesdienst. Dazu werden vor allem Mitarbeiter, Freunde und Weggefährten erwartet. Am Freitag um 14 Uhr ist dann an gleicher Stelle die Trauerfeier mit geladenen Gästen geplant. Dazu werden auch Vertreter verschiedener europäischer Königshäuser erwartet.