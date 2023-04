1 In Gedenken an Marlies Brunner-Schwer wird in der Kita Johanna-Schwer eine Möglichkeit des Innehaltens eingerichtet. Foto: Stadt VS/Fiesel

Die Kindertagesstätte Johanna Schwer in der Villinger Südstadt trauert um Marlies Brunner-Schwer.









Die Todesnachricht von Marlies Brunner-Schwer sorgte für Betroffenheit und Trauer in der Kindertagesstätte Johanna Schwer, teilt die Stadtverwaltung VS mit.

Marlies Brunner-Schwer, Witwe des verstorbenen Hans-Georg Brunner-Schwer, welcher als Enkel von Johanna Schwer bis zu seinem Tod zu besonderen Anlässen in der Kita die Familie der Stifterin repräsentierte, führte diese Tradition in seinem Sinne fort.

Oft hier zu Gast

„Sogar mehr als das“, erklärt Diana Fiesel, seit knapp 20 Jahren Leiterin der Kita. „Ich kenne Frau Brunner-Schwer fast 20 Jahre und sie war in meiner Anfangszeit oft zu Gast bei uns. Zu bestimmten Anlässen, wie dem Tag der Offenen Tür auf der Baustelle, der Einweihungsfeier nach Generalsanierung oder etlichen Jubiläen, Marlies Brunner-Schwer war in der Regel dabei.

Auch den Alltag verfolgt

Nicht nur die glanzvollen Höhepunkte fanden ihr Interesse, sie verfolgte regelmäßig auch den Alltag in der Kita, erkundigte sich, wann immer man sie in „ihrem Städtle“ traf nach der Kita. Über die selbst hergestellten Weihnachtsgeschenke freute sie sich alle Jahre wieder und dekorierte tatsächlich damit auch ihre Wohnung. Dafür revanchierte sie sich stets mit einem Besuch, zeigt Diana Fiesel weiter auf.

Viele Anekdoten

Die enge Verbundenheit von Brunner-Schwer zeigte sich auch darin, dass sie Leiterin und Mitarbeiterinnen an ihrem Erinnerungsschatz teilhaben ließ: Unvergesslich bleiben die spannenden Geschichten, Anekdoten und Berichte aus der Familie von Johanna Schwer, von Ihrer Schwiegermutter „Gretel“ Scherb und der Entstehungs-und Anfangszeit der Kindertagesstätte, blickt Diana Fiesel zurück.

Und sagt: „Viele Dinge stehen nirgendwo geschrieben, doch in der Erinnerung all derer, denen Marlies Brunner-Schwer an diesem Schatz teilhaben ließ, bleiben sie lebendig. So wird auch Marlies Brunner-Schwer im Gedächtnis vieler Menschen bleiben, die in der Johanna-Schwer Kindertagesstätte arbeiten oder früher gearbeitet haben. Es bleibt das Andenken an eine warmherzige, einfühlsame, freundliche und den Menschen stets zugewandte Persönlichkeit: Marlies Brunner-Schwer.“