1 Marianne Ziefle-Holzer am heimeligen Kachelofen im Hotel Schwanen Foto: Ziefle

Abschied von der Schwanenwirtin in Kälberbronn: Marianne Ziefle-Holzer, Seele des Hotels, ist gestorben. Bis zuletzt war sie eine echte Gastgeberin.









Bis zum letzten Atemzug lebte Marianne Ziefle-Holzer in ihrem eigenen Haus, ihrem Alterswohnsitz im Stutzweg in Kälberbronn. In den letzten 18 Monaten wurde die Schwanenwirtin im privaten Umfeld gepflegt.