Musiker, Vereins- und Verbandsfunktionär mit Leib und Seele, dazu einer, der sich trotz hohem beruflichem Engagement auch um die Gemeinde Steinen verdient gemacht hat – das war Manfred Loritz. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren verstorben. Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am Montag, 4. August, ab 13 Uhr auf dem Friedhof in Steinen in der Kirchstraße statt.

Manfred Loritz, am 8. September 1930 in Steinen geboren, studierte nach dem Abitur in Freiburg Volkswirtschaft und fand danach Arbeit in der damals im Wiesental noch florierenden Textilindustrie, zunächst in Brombach und später in Höllstein. Als er in den 1970er Jahren erkannte, dass der Niedergang der Textilindustrie im Wiesental nicht aufzuhalten sein wird, suchte er eine neue berufliche Perspektive. 1978 eröffnete er in Steinen sein eigenes Steuerberaterbüro. Sein Sohn Hartmut Loritz führt dieses fort.

Im Jahr 1958 hatte Manfred Loritz die aus Steinen stammende Olga Morgenstern geheiratet. Seine Ehefrau starb Anfang des Jahres 2015, wie es in einem Artikel in unserer Zeitung anlässlich seines 85. Geburtstags hieß.

Vielseitig engagiert

Als Schüler hatte Manfred Loritz im Turnverein Steinen Feldhandball gespielt und zeitgleich im Musikverein Steinen als Klarinettist begonnen. Das Handballspielen gab er mit dem Beginn des Studiums auf; die Liebe zur Blasmusik blieb. Bis zum 70. Lebensjahr blieb Manfred Loritz aktiver Musiker, und viele Jahre bekleidete er wichtige Ämter im Musikverein und im Alemannischen Musikverband (AMV).

Die Funktionärstätigkeit von Manfred Loritz begann 1960, als er zum Schriftführer des AMV gewählt wurde. 1967 übernahm er den Vorsitz des Musikvereins Steinen. Diese Funktion hatte er 20 Jahre lang inne. Schon ein Jahr nach der Übernahme der Vorstandstätigkeit in Steinen wurde Loritz Präsident des AMV. Ein Vierteljahrhundert lang bekleidete er dieses Amt und setzte dabei besondere Akzente in der Nachwuchsarbeit. Auch die Integration von Mädchen und Frauen in die Kapellen und in die Vereins- und Verbandsarbeit war Manfred Loritz ein wichtiges Anliegen.

Zahlreiche Ehrungen

Dass dem jetzt Verstorbenen angesichts seines Engagements zahlreiche Ehrungen zuteil wurden, ist fast selbstverständlich. Loritz war Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender des Musikvereins Steinen, Ehrenpräsident des AMV und Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Die goldene Verdienstnadel und später die goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) waren äußere Zeichen der Anerkennung.

Auch in seiner Heimatgemeinde engagierte sich Loritz. Er war Mitbegründer des Steinener Dorffestes, der Musikschule und legte viel Herzblut in die Jumelage mit dem Vogesenort Cornimont. Für sein ehrenamtliches Engagement hat Manfred Loritz den Bürgerteller der Gemeinde Steinen erhalten.

Loritz war außerdem Mitglied im Prüfungsausschuss der IHK Hochrhein-Bodensee und in der Vertreterversammlung der AOK.