Trauer um Ikone: Mexikanische Schauspielerin Silvia Pinal gestorben

1 Die mexikanische Schauspielerin Silvia Pinal ist im Alter von 93 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: Marco Ugarte/AP/dpa

Sie galt als «letzte Diva des mexikanischen Kinos» und Muse von berühmten Regisseuren und Malern: Mexiko trauert um eine seiner größten Schauspiel-Ikonen.









Mexiko-Stadt - Eine der bedeutendsten Schauspielerinnen Mexikos, Silvia Pinal, ist tot. Die "letzte Diva des mexikanischen Kinos" sei am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in Mexiko-Stadt gestorben, teilten die Künstlergewerkschaft Andi, das mexikanische Kulturministerium und die Familie der Schauspielerin mit. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Pinal sei in den Tagen vor ihrem Tod wegen einer Harnwegsinfektion im Krankenhaus gewesen, hieß es in Medienberichten.