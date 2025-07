1 Laura Dahlmeier wurde nur 31 Jahre alt. (Archivfoto) Foto: IMAGO / foto2press Der Tod der Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier löst Bestürzung aus. Auch der Bundespräsident trauert.







Der Tod der Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat im Sport und bis in die hohe Politik hinein tiefe Bestürzung ausgelöst. "Wie so viele Menschen in unserem Land habe ich bis zuletzt um sie gebangt und gehofft, dass sie nach ihrem tragischen Bergunfall in Pakistan doch noch lebend geborgen werden könnte", teilte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit.