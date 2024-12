Trauer um Heinz Schühle: Der „Herr über das Wannental“ war ein Balinger Original

1 Heinz Schühle sperrte sein Hofgut im Jahr 2013. Nun ist er gestorben. Foto: Maier

Heinz Schühle ist am 10. November im Alter von 81 Jahren gestorben. Einst konnten Interessierte auf sein Hofgut Wannental kommen. Dies änderte sich vor gut zehn Jahren.









Heinz Schühle, der Besitzer des Hofguts Wannental, war ein Balinger Original. Nicht nur ältere Ausflügler und Wanderer erinnern sich gerne an seine Gastfreundschaft in dem malerischen Tal. Auch jüngere Balinger und Zollernälbler dürften sich noch an den Streichelzoo mit Lamas, Schafen, Eseln, unzähligen Hasen und einem behäbigen Hängebauchschwein erinnern.