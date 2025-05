Trauer um Hans-Jürgen Kunick: Viele Jahre prägte er die Königsfelder Zinzendorfschulen

1 Hans-Jürgen Kunick im Jahr 2012 bei einem Vortrag. Anfang Mai ist der langjährige Leiter der allgemeinbildenden Zinzendorfschulen gestorben. (Archivfoto) Foto: Stephan Hübner Über mehr als drei Jahrzehnte hinweg leitete er die allgemeinbildenden Zinzendorfschulen in Königsfeld. Nun ist Hans-Jürgen Kunick im Alter von 97 Jahren gestorben.







Link kopiert



Er war mehr als nur „Chef“, sondern wirkte mit natürlicher Autorität und menschlicher Wärme, sagen seine Wegbegleiter. Als Bruder Kunick dürfte er noch heute vielen einstigen Schülern bekannt sein. Etwa 33 Jahre lang leitete Hans-Jürgen Kunick die allgemeinbildenden Zinzendorfschulen in Königsfeld, an denen er zuvor schon als Lehrer tätig war. Am 9. Mai starb er im Alter von 97 Jahren.