1 Günther Schmoll 2012. Jetzt ist der langjährige Inhaber des Modegeschäftes verstorben. (Archivfoto) Foto: Jürgen Müller

Günther Schmoll hatte das Bekleidungsgeschäft Ende der 1960er-Jahre von seinem Vater übernommen. Jetzt ist er mit 91 Jahren verstorben.









Link kopiert



Der Name Schmoll ist in Donaueschingen eng verknüpft mit dem gleichnamigen Herrenbekleidungs-Geschäft, das zuletzt in der Karlstraße beheimatet war.