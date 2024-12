1 Gregorio „Gori“ Spinello verstarb überraschend. Foto: Stadthexen

Die Stadthexen trauern mit der Familie um Gregorio Spinello, der nur 57 Jahre alt wurde. Als Zunftmeister diente er den Hexen 16 Jahre lang.









Am Sonntagabend ist Gregorio „Gori“ Spinello noch mit Freunden beim Glühwein zusammengesessen, am Montagmorgen, 23. Dezember war er tot. Er starb in der Nacht im Alter von 57 Jahren.