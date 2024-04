Von der JVA in Rottweil zum Bürgermeister in Stuttgart

1 So kannte man Gerhard Lang. Foto: Stoppel

Der Sozialdemokrat Gerhard Lang ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Als Bürgermeister hat er Stuttgart geprägt. Aufgewachsen ist er in Rottweil – „im Gefängnis“, wie er selbst oft berichtete.









Seine außergewöhnliche Kindheit hat Lang in seinem 1992 erschienenen Buch „Kein Engel in der Höllgass“ beschrieben. Sein Vater leitete das Landgerichtsgefängnis, Lang verbrachte in dieser Umgebung Kindheit und Jugend.