1 Der frühere Vorsitzende und Mitgründer der Freien Wählervereinigung Gerhard Breuling ist gestorben. Foto: Archiv/Wegner

Unerwartet ist am Montag der langjährige Vorsitzende der Freien Wählervereinigung Schramberg, Gerhard Breuling, im Alter von 61 Jahren gestorben. Von ihrer Gründung im Jahr 1987 an hatte Breuling dieses Amt bis 2008 inne.

Schramberg - Seine ehrenamtliche Laufbahn hatte der Verstorbene in früher Jugend bei der Pfadfinderschaft St. Georg in Schramberg begonnen, deren Vorsitzender er viele Jahre war. Bei Lagern lag über lange Zeit die Verpflegung der Teilnehmer in seinen Händen, viele damalige Pfadfinder erinnern sich auch heute noch an seine immer beliebte Lagerküche.

Später übernahm Gerhard Breuling die Kassenführung der Jugendvereinigung, der er über etliche Jahre bis zu seinem Tod auch mit wöchentlichen Treffen der Altpfadfinderrunde nahestand. Aus der Pfadfinderarbeit heraus erwuchs auch sein Engagement beim früheren Stadtjugendring Schramberg, damals ein Dachverband der Schramberger Jugendvereine. Auch dort hatte der Verstorbene in den 1980er- und 90er-Jahren über viele Jahre den Vorsitz übernommen und war in der Zeit davor und danach als stellvertretender Vorsitzender und Kassierer engagiert.

Bis zuletzt Kasse unter sich

Als aus dem Stadtjugendring und dessen Förderverein der Verein für Städtepartnerschaft erwuchs, übernahm Breuling dort ebenfalls Verantwortung und verwaltete bis zu seinem jetzt unerwarteten Tod auch die Kasse.

Mehrfach war er in den Partnerstädten Schrambergs zu Besuch und organisierte Besuche, Ferienbegegnungen und Freizeiten für junge Leute – so beispielsweise auch gleich nach der Wende in der früheren DDR.

Beruflich führte der Diplom-Betriebswirt (BA) die Firma BDL Bürodienstleistungen GmbH mit Sitz in der Rottweiler Straße in Sulgen, hatte sich dabei neben anderem auf Lohn- und Gehaltsdienstleistungen spezialisiert.

Um den Verstorbenen trauern neben seiner Ehefrau Susanne, seiner Schwester und den Familien seiner Geschwister zahlreiche Freunde, die er durch seine freundliche und zuvorkommende Art gefunden hat.