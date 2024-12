Trauer um Gemeinderätin, Vereinsgründerin und Wirtin: Ruster Gemeinderat gedenkt Anja Gruninger

Zehn Jahre vertrat Anja Gruninger die Ruster Bürger im Gemeinderat. Auch im Vereinsleben des Ortes war die 56-Jährige aktiv und ehrenamtlich engagiert. Sie gründete den Verein „fit und aktiv“, der Sportkurse für alle Altersklassen organisiert. „Mit ihr verlieren wir unsere Vorsitzende und Gründerin, einen herzensguten Menschen, eine geschätzte Freundin und eine wertvolle Mentorin und treue Wegbegleiterin. Wir sind zutiefst dankbar für ihr leidenschaftliches Engagement, das unseren Verein maßgeblich geprägt hat. Anja wird uns unvergessen bleiben“, erklärt der Verein in seinem Nachruf.

Auch außerhalb der Kommunalpolitik war sie als Wirtin des Gasthaus Adler bestens im Ort vernetzt. Ihr Lokal im Herzen der Gemeinde war ein beliebter Treffpunkt vieler Menschen.

Gruninger zog 2014 erstmals in den Gemeinderat ein. Bei der jüngsten Kommunalwahl am 9. Juli bekam sie 1139 Stimmen und gehörte wieder dem Gremium an. Nach der konstituierenden Sitzung bekam Gruninger die Ehrennadel sowie die Urkunde des Gemeindetags Baden-Württemberg für ihre zehnjährige aktive Ratszugehörigkeit.

„Sie wusste was den Menschen auf der Seele lag“

Bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag gedachten ihre Kollegen, die Verwaltung und Zuhörer der Rusterin. „Sie wusste, was den Menschen auf der Seele lag. Anja fehlt uns sehr“, erklärte Bürgermeister Kai-Achim Klare. Ihrer Familie, Freunden und Angehörigen sprach er sein Beileid aus. Alle Anwesenden der Ratssitzung erhoben sich und gedachten ihr mit einem Moment der Stille.