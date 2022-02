1 Redakteur Claus Wiegert ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Foto: Hopp

Er ist nur 60 Jahre alt geworden: Claus Wiegert. Aber es waren erfüllte Jahre – als engagierter Redakteur, als liebevoller Familienvater, der immer für seine Frau und die drei Kinder da war, als beharrlicher Sinnsucher.















Link kopiert

Freudenstadt - Claus Wiegert war ein Badener im Schwäbischen. Mehr als 30 Jahre war er als Redakteur beim Schwarzwälder Boten beschäftigt. Eine schwere Krankheit riss ihn erst aus dem Beruf und jetzt aus dem Leben.

In Lahr aufgewachsen

Aufgewachsen in Lahr mit zwei Schwestern, wechselte er nach dem Volontariat in Baden und seinem Studium ins Schwäbische – nach Freudenstadt. Dort blieb er, dort war er schließlich zuhause, dort fand er auch seine Frau Sylvia, quasi am Schreibtisch gegenüber. Ende Dezember 1997 heirateten die beiden, zwei Kollegen, die lange Zeit zusammengearbeitet hatten.

Über Jahrzehnte hinweg betreute Claus Wiegert die Stadt Alpirsbach und die Gemeinde Loßburg, aber auch über viele Jahre Bad Rippolds­au-Schapbach. Ob kernige Gemeinderatssitzungen, Vereine, Gerichtsverhandlungen, gesellschaftliches Leben, die örtliche Wirtschaft – kein Thema, in dem er nicht zuhause war. Und wenn er es nicht so ganz war, dann fuchste er sich hinein.

Die Bonbons des Berufs

Zusätzlich kümmerte sich Claus Wiegert, der Musikwissenschaften, Ethnologie und Philosophie in Freiburg und Hamburg studiert hatte, um Kulturelles im gesamten Landkreis. Dabei reichte sein Spektrum von der heiß geliebten Klassik bis zu Jazz. Doch nicht nur musikalische Ereignisse wie die Alpirsbacher Kreuzgangkonzerte oder das Schwarzwald Musikfestival waren für ihn die Bonbons des Berufs, sondern auch Literatur und Kunst. Dabei ließ er sich nicht verbiegen, blieb als Kritiker sich selbst treu und scheute sich nicht, zuweilen auch anzuecken.

Die "Scheidewege – Jahresschrift für skeptisches Denken", herausgegeben von der Max Himmelheber-Stiftung, hatte er als Journalist regelmäßig besprochen. Schwer erkrankt, schrieb er selbst einen Beitrag. Der Titel: "Schach dem Schachmatt".

Philosophie als Begleiter

Neben der Tagespolitik, die er aufmerksam und interessiert verfolgte, und der Architektur sakraler Bauten, in die es ihn bei jeder Reise zog, war es die Sinnfrage, die Philosophie, mit der er sich immer beschäftigt hat. So nahmen denn auch in seinen Bücherregalen die Philosophen viel Raum ein.

Bis zu seinem Tod war Claus Wiegert Mitglied der Freudenstädter Freimaurer-Loge, hatte dort verschiedene Ämter, einige Zeit auch deren Leitung, inne.

Daheim war er ein liebevoller Familienvater. Für seine Frau und seine Kinder war er auch zu manchem Zugeständnis bereit. Zwar spielte er auf dem Klavier am liebsten Klassik, doch auf Wunsch seiner Familie übte er extra für sie "Hall of Fame" ein, um nur ein Beispiel zu nennen.

Claus Wiegert war begeisterter Aquarianer, auch wenn seine Frau die Apfelschnecken, die sich regelmäßig auf dem Flokati fanden, statt im Aquarium zu bleiben, manchmal zur Weißglut trieben. Ganz wichtig für ihren Mann seien immer die Spaziergänge mit dem Hund gewesen. Er schätze Hunde auch deshalb so sehr, weil sie solche Gewohnheitstiere seien wie er, habe er einmal gesagt.

Kluntjes statt Süßstoff

Ein Sehnsuchtsort für Claus Wiegert war immer die Nordsee – Baltrum. Dorthin hat es ihn mit seiner Familie viele Jahre regelmäßig gezogen. Der raue Wind der Nordsee blase den Kopf frei. "Hier ist alles echt, die Seele bekommt Kluntjes statt Süßstoff", schrieb er über seinen letzten Urlaub am Meer. In diesem Urlaub hat er sich einen Herzenswunsch erfüllt, für den er zuvor nie die Zeit, beziehungsweise die richtige Uhrzeit, gefunden hatte: die Teilnahme an einer vogelkundlichen Frühwanderung.

Claus Wiegert war ein kluger und reflektierter Mensch, ein 100-prozentig zuverlässiger und kameradschaftlicher Kollege, ein Gesprächspartner, dem man vertrauen konnte, ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hatte. Er wird fehlen – seiner Familie, seinen Freunden, seinen Kollegen und vielen anderen Wegbegleitern.

Um ihm selbst noch einmal das Wort zu geben: "Genug gekämpft. Letztlich kämpft jeder nur mit einem Mann. Das Schwierigste ist wohl, mit sich Frieden zu schließen. Es gut sein zu lassen, auch von anderen nicht mehr zu wollen, als sie nun mal geben konnten und können, von sich selbst ganz zu schweigen."