Das Katholische Pfarramt St. Markus hat am Dienstag darüber informiert, dass „der ehemalige Pfarrer von Binsdorf, Beda Hammer, im Alter von 66 Jahren plötzlich und überraschend gestorben ist“.

Beda Hammer wurde am 24. November 1958 in Stuttgart geboren. Zum Priester geweiht wurde er am 30. Juni 1984 in Bad Mergentheim. Mitte August 1988 kam er nach Binsdorf und wohnte zunächst im „Paradies“, bis im Kloster die Pfarrerwohnung renoviert war.

„Einige erinnern sich vielleicht noch, dass er 1988 mit seiner bunten Ente in Binsdorf ankam und alle dachten, das kann nicht der neue Pfarrer sein, der ist viel zu jung“, heißt es im Nachruf des Pfarramts.

Ab September 1998 betreute er zusätzlich auch Erlaheim als Pfarrer

Für einen guten Spaß war Beda Hammer demnach immer zu haben, seine Büttenreden seien legendär gewesen und nicht Wenige wurden von ihm in den „April“ geschickt.

Unter seiner Regie fanden Renovierungen der Kirchen in Rosenfeld und Binsdorf sowie in der Loreto-Kapelle statt. Das Gemeindehaus in Rosenfeld wurde gebaut. Ab September 1998 betreute er zusätzlich auch Erlaheim als Pfarrer.

Doch nicht nur Gebäudearbeiten begleitete er, auch kirchliche Aktivitäten unterstützte er wie zum Beispiel das ökumenische Projekt „Neu anfangen“, an dem sich viele Gemeindemitglieder sehr rege beteiligten. Auch die Kinderbibeltage rief er ins Leben.

Requiem findet am Freitag statt

Zwölf Jahre lang war er in Binsdorf tätig. Seine Verabschiedung wurde am 30. Juli 2000 mit einem Gottesdienst und anschließendem Stehempfang im Markusheim gefeiert.

Das Requiem für Hammer findet am Freitag, 14. März, um 11 Uhr in St. Vitus Rupertshofen statt. Das Abschiedsgebet ist am Donnerstag, 13. März, um 19 Uhr, ebenfalls in St. Vitus Rupertshofen.

„In unserer Seelsorgeeinheit ist das Requiem für Pfarrer Beda Hammer am Donnerstag, 20. März, um 19 Uhr in der Kirche St. Markus in Binsdorf.“