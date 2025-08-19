Trauer um Arzt Kurt Schick: Ein Leben für das Gemeinwohl und die Familie

Im Alter von 95 Jahren ist Kurt Schick verstorben. Der Internist engagierte sich über Jahrzehnte hinweg auf vielfältige Weise in Bad Dürrheim und der Region.
Am Donnerstag, 14. August, verstarb Dr. Kurt Schick im Alter von 95 Jahren. Der Mediziner brachte sich in Bad Dürrheim und der Region Zeit seines Leben aktiv zum Wohle der Allgemeinheit ein – sowohl beruflich mit einer Arztpraxis in Schwenningen als auch zum Beispiel als langjähriges Mitglied des Gemeinderats Bad Dürrheim. Der in Tübingen geborene Kurt Schick wuchs in Schwenningen auf und studierte in Ostberlin und Tübingen Medizin. Er wurde Assistenzarzt in Tuttlingen und Rottweil, dann ab 1961 Oberarzt im neu erbauten Schwenninger Krankenhaus. In Schwenningen eröffnete er schließlich auch seine eigene Praxis, in der er über ein Vierteljahrhundert hinweg seine Patientinnen und Patienten betreute.