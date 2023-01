2 Für seine Verdienste um den Verein wurde er von den Sportfreunden Schönenbach zum Ehrenmitglied ernannt. (Archivbild). Foto: Stefan Heimpel

Schönenbach trauert um Arthur Schneider. Der engagierte Kommunalpolitiker und aktive Vereinsmensch ist im Alter von 81 Jahren gestorben.















Furtwangen-Schönenbach - Schneider war weit über Schönenbach hinaus bekannt. Vor zwei Jahren konnte er noch mit seiner Ehefrau Christa seine goldene Hochzeit feiern. Aufgrund seines außergewöhnlichen Engagements und seiner vielen Verdienste wurde er bereits 2001 mit der Landesehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Für seine Heimat Schönenbach setzte sich Arthur Schneider in vielfältiger Weise, gerade auch als Kommunalpolitiker, ein. Seit fast 60 Jahren Mitglied in der CDU, wurde er 1980 in den Schönenbacher Ortschaftsrat gewählt, dem er 29 Jahre lang angehörte. Seit dem Umbau des alten Schulhauses verwaltete er den neuen Dorfgemeinschaftsraum ehrenamtlich bis 2009 und sah auch in der Sporthalle nach dem Rechten. Bei vielen Projekten in Schönenbach war er immer vorne dabei und nicht zuletzt nach seiner Amtszeit interessierter Stammgast bei den Sitzungen des Ortschaftsrates.

Mit 14 Jahren Gründungsmitglied der Sportfreunde

Im Schönenbacher Vereinsleben engagierte sich Arthur Schneider ganz besonders bei den Sportfreunden: Am 9. September 1955 gehörte er im Alter von 14 Jahren zu den 49 Gründungsmitgliedern der Sportfreunde Schönenbach. Ebenfalls von Anfang an dabei war er seit der Gründung 2008 im Förderverein. 32 Mal stand er auch selbst im Trikot der Sportfreunde auf dem Fußballplatz. Sportlich aktiv war er auch in der Skigymnastik der Sportfreunde.

Daneben war er in viele wichtige Aktivitäten involviert. Als Verantwortlicher für die Zeitmessung bei den Ortsskiwettkämpfen war er beispielsweise wesentlich beteiligt an der Einrichtung einer neuen elektronischen Zeitmessung.

Ehrenmitglied im Verein

Bei allen anderen Aktivitäten war er immer vorne mit dabei, unter anderem eine Zeit als Beisitzer und Mitglied im Festausschuss oder bei den Planungen für das Vereinsheim. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Beim Gesangverein Schönenbach war er mehr als 40 Jahre passives Mitglied und unter anderem als Kassenprüfer tätig. Und nicht zuletzt unterstütze er immer den Musikverein als passives Mitglied.

Ehrenwürden auch im Spielmannszug

Ehrenmitglied mit fast 50 Jahren aktiver Mitgliedschaft war er auch im Spielmannszug, später Brassband, Furtwangen. In den Anfangsjahren hatte er den Verein wesentlich mit aufgebaut. Fast zehn Jahre lang leitete er den Verein auch als Vorsitzender und hat in dieser Zeit unter anderem das Vereinsheim eingerichtet und die attraktive Landsknecht-Uniform angeschafft.

Sportverein Furtwangen mit gegründet

Ebenso gehört Arthur Schneider zu den Gründungsmitgliedern des Furtwanger Sportvereins von 1969 "SV 69". Über die Vereinsarbeit hinaus war eine besondere Leidenschaft Arthur Schneiders die Pflege und vor allem Auf- und Abbau der bewegten Schönenbacher Krippe in der Pfarrkirche – ein Magnet auch für Besucher von weit her. Aus diesem Umfeld heraus hatte er mit den Krippenfreunden Schönenbach auch mehrmals eine sehr erfolgreiche Krippenausstellung veranstaltet, die auf großes Interesse stieß.

Info: Die Beisetzung

Abschied genommen wird von Arthur Schneider am Mittwoch, 18. Januar. Um 14 Uhr findet in der Pfarrkirche St. Niklaus mit der aufgestellten Urne ein Seelenamt statt, anschließend folgt die Beisetzung auf dem Friedhof.