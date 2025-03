Trauer um 56-Jährigen aus Villingen: Jürgen Engler in Mexiko gestorben

Dass es kein „Spaziergang“ werden würde, war ihm und seinem Ehemann aus Villingen klar. Doch jetzt ist Jürgen Engler in Mexiko gestorben – an den Nebenwirkungen einer Stammzellentransplantation, die seine MS-Erkrankung aufhalten sollte.

Dabei fing alles so vielversprechend an. Im November gingen Jürgen und Daniel Engler an die Öffentlichkeit mit der Bitte um Spenden für einen einmonatigen Aufenthalt im mexikanischen Puebla und der dortigen Klinik Ruiz, in der bereits 3000 unter Multipler Sklerose leidende Menschen aus aller Welt erfolgreich behandelt wurden. Dabei kamen 14 000 Euro zusammen.

Anfang Februar trat das Paar aus Villingen die Reise an, genoss die ersten Tage unter südlicher Sonne und den spektakulären Ausblick von ihrer Unterkunft aus auf den Vulkan Popokatepetl.

Angst vor der Therapie, bei der dem Körper Stammzellen entnommen werden, das Immunsystem durch vier Chemotherapien auf Null gesetzt wird und die Zellen wieder zugeführt werden, habe er schon, gab Jürgen Engler im Vorfeld der Reise im Gespräch mit unserer Redaktion zu.

Gemeinsam mit weiteren 13 Patienten aus aller Welt und deren Begleitpersonen, „ein cooler Haufen“, ließ sich die folgende „Achterbahnfahrt“ einigermaßen aushalten. Außerdem hielt das Paar die Hoffnung, den weiteren Fortschritt der Krankheit aufzuhalten, aufrecht.

Extremes durchgemacht

„Der Körper macht Extremes durch, aber ich schaffe das“, sagte Jürgen Engler laut seinem Partner noch wenige Tage vor seinem Tod. Doch dann, vier Tage vor dem Heimreisetermin und zwei Tage nach Jürgen Englers 56. Geburtstag ging alles sehr schnell.

In die Notaufnahme

Wiederkehrende Schwindelanfälle zwangen den Patienten zu Boden. Und obwohl medizinische Hilfe stets sofort zur Stelle war, musste er in die Notaufnahme, wo er schließlich verstarb. „Jürgen has passed!“ war das einzige, was Daniel Engler verstand, als der Arzt ihn wortreich und auf Englisch über den Tod seines Partners informierte.

Erst jetzt, seit Anfang März wieder in Villingen, weiß er, dass die Todesursache multiples Organversagen gewesen war. Eine mögliche Nebenwirkung der Therapie, die in einem von 10 000 Fällen tödlich endet.

Trauerfeier in Villingen

Noch in Puebla erfuhr Daniel Engler, dass ein solcher Fall dort zuletzt vor sechs Jahren geschah. In diesen Tagen erwartet er die Urne seines Mannes, die er aus bürokratischen Gründen zunächst nicht aus Mexiko ausführen durfte. Dann wird die Asche auf eigenen Wunsch des Verstorbenen auf einer Almwiese in der Schweiz ausgestreut.

In Villingen werde es eine gesonderte Trauerfeier geben, sagt Daniel Engler, der nun alleine aus Mexiko heimkehrte. Ihm bleibt jetzt, Danke zu sagen an alle, „die uns auf diesem Weg, egal in welcher Form, unterstützt haben“.