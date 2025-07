Trauer: Theatermacher Claus Peymann gestorben

2 Claus Peymann ist im Alter von 88 Jahren gestorben. (Archivbild von 2022) Foto: Jens Kalaene/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Er galt als aufmüpfiger Querdenker. Einer, der in Stuttgart, Bochum, Wien und Berlin für das Theater kämpfte und stritt. Jetzt ist der Regisseur Claus Peymann im Alter von 88 Jahren gestorben.







Berlin - Der Theatermacher Claus Peymann ist tot. Der Regisseur und frühere Intendant zahlreicher Bühnen starb am Mittwoch im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Berlin-Köpenick. Das teilte die frühere Geschäftsführerin des Berliner Ensembles, Miriam Lüttgemann, der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.