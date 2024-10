Trauer nach Katastrophe: 23 Tote bei Schulbus-Brand in Thailand - Fahrer stellt sich

23 Tote bei Schulbus-Brand in Thailand - Fahrer stellt sich

4 Der Bus, der mit Gas betrieben gewesen sein soll, brannte lichterloh. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa

Thailand steht nach dem Flammeninferno in einem Schulbus unter Schock. Mehr als die Hälfte der Kinder an Bord sind tot. Der Fahrer, der zunächst geflohen war, hat sich der Polizei gestellt.









Link kopiert



Bangkok - Nach dem verheerenden Brand in einem Schulbus in Thailand mit vielen Toten hat sich der Fahrer der Polizei gestellt. Der 48-Jährige war zunächst geflohen, nachdem es ihm nicht gelungen war, die Flammen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle zu bringen, wie die Zeitung "Kahosod" unter Berufung auf die Polizei berichtete. Bei dem Feuer waren am Dienstag nach Behördenangaben 23 Insassen ums Leben gekommen: 20 Kinder und drei Lehrerinnen. Mehrere weitere Kinder wurden schwer verletzt. Die Gruppe war auf einem Schulausflug.