1 Otto Bailer mit Ordensschwestern am Äquator. Foto: privat

Pater Otto Bailer aus Weitingen ist nur wenige Tage vor seinem 92. Geburtstag verstorben. Er wirkte nachhaltig im Land am Äquator und Viktoriasee.









Am 5. August wäre Otto Bailer 92 Jahre alt geworden, doch am 29. Juli verstarb der aus Weitingen stammende Afrika-Missionar nach langer schwerer Krankheit in Trier. Als ältester Bub von sieben Geschwistern in einer Bauerfamilie besuchte er die Oberschule in Horb und die Missionsschule der „Weißen Väter“ in Haigerloch.