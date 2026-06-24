Trauer in Weil am Rhein: Ein weitsichtiger Landwirt mit Leib und Seele

Trauer um Jörg Müller: Der Haltinger Landwirtschaftsmeister, der sich auch stark für die Gemeinschaft engagiert hat, ist im Alter von 86 Jahren zu Hause gestorben.
Der Landwirt mit Leib und Seele war mit seiner ruhigen, besonnenen Art kein Mann der großen Worte, sondern vielmehr ein Mann mit viel Tat- und Schaffenskraft, der sich auch viele Jahre beispielhaft für die Dorfgemeinschaft eingebracht hat - sei es als Ortschaftsrat, Kirchengemeinderat oder als Vorsitzender der Winzergenossenschaft Haltingen. Rat und Tat des Landwirtschaftsmeisters waren allenthalben geschätzt.