Trauer in Weil am Rhein: Ein weitsichtiger Landwirt mit Leib und Seele

Trauer um Jörg Müller: Der Haltinger Landwirtschaftsmeister, der sich auch stark für die Gemeinschaft engagiert hat, ist im Alter von 86 Jahren zu Hause gestorben.

Der Landwirt mit Leib und Seele war mit seiner ruhigen, besonnenen Art kein Mann der großen Worte, sondern vielmehr ein Mann mit viel Tat- und Schaffenskraft, der sich auch viele Jahre beispielhaft für die Dorfgemeinschaft eingebracht hat - sei es als Ortschaftsrat, Kirchengemeinderat oder als Vorsitzender der Winzergenossenschaft Haltingen. Rat und Tat des Landwirtschaftsmeisters waren allenthalben geschätzt.

Müller blickte über den eigenen Tellerrand hinaus Jörg Müller war ein aufgeschlossener, weitsichtiger Mann, der über den eigenen Tellerrand blickte. Auch wenn in den vergangenen Monaten die Kräfte nachgelassen und gesundheitliche Probleme ihn stark eingeschränkt hatten, nahm er, soweit es ging, bis zuletzt noch mit großem Interesse Anteil am Geschehen auf dem Obst- und Gemüsehof mit einer eigenen Backstube.

Landwirtschaftsbetrieb umstrukturiert

Den einst klassischen Landwirtschaftsbetrieb hatte Jörg Müller, ein Haltinger Urgestein, das hier geboren und aufgewachsen ist, von seinen Eltern übernommen und ihn zusammen mit seiner Frau Gerda, ebenfalls eine passionierte Landwirtin, nach und nach ausgebaut und umstrukturiert. Die Milchviehwirtschaft wurde eingestellt, dafür konzentrierte sich die Familie auf den Obst- und Gemüseanbau sowie die Reben.

„Chicorée-Müller“ war in der Region ein Begriff

Einen Namen über Haltingen hinaus machten sich Müllers, die ihre Felder und Reben in Haltingen, Binzen und Mappach bewirtschaften, über viele Jahre auch mit dem Eigenanbau von Chicorée. „Chicorée-Müller“ war in der Region ein Begriff.

Nachdem Jörg Müller 2003 den Hof an seinen Sohn Jürgen als ausgebildeter Obstbaumeister übergeben hatte, begleitete er nicht nur mit großem Interesse die weitere erfolgreiche Entwicklung, sondern packte weiterhin bis ins hohe Alter mit an, solange es seine Kräfte zuließen. Er trug nach der Hofübergabe die von seinem Sohn Jürgen und dessen Frau Ute eingeleiteten zukunftsweisenden Veränderungen stets mit.

Direktvermarktung gemeinsam ausgebaut

Gemeinsam wurde die Direktvermarktung der saisonalen und regionalen Produkte stark ausgebaut, wobei sich Gerda Müller über den eigenen Hof hinaus engagierte und den Verein Direktvermarkter im Landkreis Lörrach mitgründete und viele Jahre als Vorsitzende eine der treibenden Kräfte war.

Immer viel Zeit für die Enkel genommen

Trotz starker beruflicher Beanspruchung hatte sich Jörg Müller als Vater von drei Kindern, der im kommenden Jahr mit seiner Frau Diamantene Hochzeit hätte feiern können, immer viel Zeit für seine vier Enkelkinder genommen. Ebenso war es ihm ein wichtiges Anliegen, sich ehrenamtlich für die Dorfgemeinschaft und die Haltinger Winzer einzubringen.

Aktiv im Haltiger Ortschaftsrat

Kommunalpolitisch engagierte sich Jörg Müller viele Jahre im Haltinger Ortschaftsrat. Er setzte sich so etwa für das Beregnungsgebiet als wichtige Existenzgrundlage für die Landwirte ein. Auch im Kirchengemeinderat, in dem er einige Jahre wirkte, war sein Rat gefragt.

30 Jahre bei der Winzergenossenschaft in der Pflicht

Die Entwicklung der Winzergenossenschaft, die in diesem Jahr ihr 90-jähriges Bestehen feiern kann, prägte er mehr als 30 Jahre an verantwortlicher Stelle als Aufsichtsratsvorsitzender und als Vorstandsvorsitzender mit viel Umsicht und Weitblick mit. Jörg Müller, selbst ein begeisterter Winzer, war dabei der Erhalt der Selbstständigkeit der WG stets ein Anliegen.

Vereine lagen ihm am Herzen, besonders der Gesangverein

Auch die Vereine als Eckpfeiler eines funktionierenden Gemeinschaftslebens lagen ihm am Herzen, allen voran der Gesangverein. Hier erhielt Jörg Müller 2019 eine nicht alltägliche Ehrung. Der Deutsche Chorverband zeichnete ihn für 60 Jahre als aktiver Sänger aus, während der Gesangverein ihn mit der Ehrenmitgliedschaft würdigte.

Die Trauerfeier mit anschließender Beerdigung findet am Dienstag, 30. Juni, um 14 Uhr in der evangelischen Kirche statt.