1 Karl Hauser: bei der Einweihung des Kunstrasenplatzes, des Karl-Hauser-Sportparks. Foto: Walter

Es gibt Menschen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dazu zählt Karl Hauser, ehemaliger Ortsvorsteher von Renfrizhausen. Seine Taten und sein Wirken bleiben. Auch wenn er nicht mehr auf dieser Erde weilt. Er starb im Alter von 90 Jahren. Blick auf ein außergewöhnliches Leben.















Sulz-Renfrizhausen - Wer das 20. Jahrhundert im deutschen Südwesten kennenlernen und verstehen will, findet in der Lebensgeschichte von Karl Hauser Anschauungsmaterial. Karl Hauser kam im Juni am längsten Tag des Jahres 1931 auf die Welt. Er war der zweitälteste Sohn von Bäckermeister Otto Hauser.

Bäcker statt Lehrer

Er war ein blitzgescheiter Kerle, der Karle, wie er genannt wurde. Er hätte Lehrer werden wollen und können. Doch dies blieb seinem älteren Bruder Helmut Hauser vorbehalten. Nein, er sollte die elterliche Bäckerei übernehmen. Damals, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, setzte man sich nicht über den Willen der Eltern hinweg. Er trat 1946 eine Bäckerlehre in Aistaig an.

Lehrjahre keine Herrenjahre

Lehrjahre waren damals keine Herrenjahre. Dieses einst schier eherne Gesetz setzte sich anschließend fort, als er eine Stelle in Stuttgart antrat. Noch in späteren Jahren erinnerte er sich an eine schlimme Zeit, als er regelmäßig gedemütigt wurde. Ein "Bauresäckel" war er für die Städter. Doch er biss sich durch.

1951 sollte er dann aber sofort in den elterlichen Betrieb heimkommen. Was schließlich geschah. Und 1955 übernahm er die Bäckerei. Überhaupt die Zeit des Wiederaufbaus in Deutschland. 1954 wurde nicht nur Deutschland Fußball-Weltmeister, auch Karl Hauser gewann sein persönliches Endspiel.

Hildegard aus Ostpreußen

In diesem Jahr lernte er seine Hildegard – sie kam aus Ostpreußen, wurde von dort nach dem Krieg vertrieben – kennen und lieben, als sie eine Tante in Renfrizhausen besuchte. An diesen besonderen Tag, besser diesen romantischen Abend, erinnerte er sich noch Jahrzehnte später ganz genau.

Die gute Seele

Seine gute Seele

64 Jahre lang war er mit ihr verheiratet. Sie war die gute Seele an seiner Seite. All die Jahrzehnte. Bis 1994 führten die Hausers die Bäckerei und den kleinen Lebensmittelladen. Sie starb 2018. Das Paar blieb kinderlos.

Der Wandel der Zeiten machte keinen Bogen um die Bäckerei. Bereits in den 70er-Jahren kündigte sich das schleichende Ende der Tante-Emma-Läden, der Nahversorgung in den Ortschaften, an. Die Menschen fuhren vermehrt zum Einkaufen in die Stadt, nach Sulz.

Zwei Trümpfe

Zum Glück hatte Karl Hauser zwei Trümpfe in der Hinterhand: seine einzigartigen Brezeln (die sogar seinem Bruder zu einem Gedicht inspiriert haben) und der Kontakt zum Kloster Kirchberg. Dankbar über diese überlebensnotwendige Hilfe, spendete er dem Kloster im vergangenen Jahr einen Geldbetrag über 10 000 Euro.

Dass dies nicht seine einzige Spende war, wissen vor allem die Stadtspitze von Sulz und die beteiligten Vereine, aber auch alle, die den "Karl-Hauser-Sportpark", das Sportgelände zwischen Renfrizhausen und Mühlheim, besuchen.

"Karl-Hauser-Sportpark"

Zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes hatten die beteiligten Vereine – die SG Mühlheim/Renfrizhausen, der VfR Sulz, VfB Sigmarswangen und FC Holzhausen – unter anderem einen Sponsor für das Spielfeld gesucht und gefunden. Karl Hauser habe eine "außerordentliche Spende" gemacht. Bürgermeister Hieber nannte im Juni 2019 keine Zahl, aber ein solcher Betrag sei in den vergangenen Jahrzehnten bei der Stadt nicht eingegangen.

"Ich liebe meinen Ort und meine Stadt", begründete der damals 88-Jährige eine weitere Spende. Nämlich etwa 17 000 Euro, die für den Austausch des Kunstrasenbelags in etwa 13 Jahren gedacht sind. Auf die neu geschaffene schöne Sportanlage sei er stolz, sagte Karl Hauser vor zweieinhalb Jahren.

Jahrzehnte im Ehrenamt

Im Ehrenamt

Für Renfrizhausen und Sulz hat er sich nachhaltig im Ehrenamt eingesetzt. Er war seit 1975, seit der Eingemeindung, Ortschaftsrat und Sulzer Gemeinderat. 1982 wurde er Ortsvorsteher, 18 lange und intensive Jahre lang. 1995 verzichtete er auf den Sitz als Gemeinderat – knitz, wie er war – und verschaffte dadurch einem weiteren Renfrizhauser einen Sitz im Stadtrat. Als Ortsvorsteher wohnte er weiterhin den Sitzungen bei, besaß Rederecht, allein, er durfte halt nicht mehr mit abstimmen. Außerdem saß er zwei Amtszeiten im Kreistag.

In Renfrizhausen war er 25 Jahre lang Vorsitzender der AG Dorfgestaltung, kümmerte sich um viele Belange. Projekte zusammen mit Mühlheim wie den Kindergarten oder die Mühlbachhalle. Aber auch seine Spende für die Orgelsanierung ist weiterhin in bester Erinnerung.

Nicht zu vergessen: Er war Obermeister der Bäckerinnung und Vorstandsvorsitzender der Bäckereinkaufsgenossenschaft.

Die Bürgermedaille

Die Bürgermedaille der Stadt

Ein sichtbarer Ausdruck für diesen Einsatz für die Allgemeinheit und ein besonderes Zeichen der Wertschätzung kam im Jahre 2003. Sulz verlieh Karl Hauser die Bürgermedaille der Stadt. Er war der Erste.

Der Diplomat

Karl Hauser galt als ein Mann des Ausgleichs, als Diplomat. Er suchte die Verständigung, das Gespräch. Er wollte damit beim Gegenüber Verstehen und Verständnis erreichen. Und er hat auf diese Art sehr viel bewirken können. Denn gerade in den Jahren der Gemeindereform und in den Jahrzehnten danach, als so viele kleinere Ortschaften ihre Eigenständigkeit aufgeben mussten, hatte er dadurch eine großen Anteil daran, dass Renfrizhausen ein wichtiger Teil der Stadt Sulz wurde.

Seit 2013 wohnte er in Sulz

Dies wurde Karl Hauser schließlich auch leibhaftig. 2013 verkaufte er sein Haus in Renfrizhausen, musste er sein Haus verkaufen und zog nach Sulz. In seinen letzten Jahren lebte er im "Betreuten Wohnen" in den Neckarwiesen. Körperlich zeigte sich das Alter, geistig blieb er jung. "Dem Herrgott sei Dank", sagte er um seinen 90. Geburtstag herum. Am Montag hat sich sein Leben vollendet. Vergessen wird er in Sulz und Renfrizhausen nicht.