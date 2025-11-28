Trauer in Sulz: Der Visionär, Macher und Heimatforscher Siegfried Esslinger ist tot

Ohne ihn würde Glatt mit seinem Tourismus-Magneten Wasserschloss und Schlosscafé anders aussehen. Seine letzte Frage blieb dem langjährigen Sulzer Stadtrat unbeantwortet.

„Mir läuft die Zeit davon“, hat Siegfried Esslinger immer wieder gesagt. Er hatte mit 92 noch so viel vor, wollte noch so viel erledigen. Zuletzt beschäftigte ihn die große Römerschlacht bei Solicinium: Hat sie, wie er stark vermutete, in Sulz stattgefunden? Das hätte er gern herausgefunden – es war ihm nicht vergönnt. Noch im Oktober betrieb er Feldforschung, suchte nach Siedlungsspuren. Da war er rüstig und voller Tatendrang unterwegs. So kam sein Tod, trotz gesundheitlicher Probleme, unerwartet.

Handicap macht kreativ Geboren wurde Esslinger am 3. August 1933 in Sulz, wo er seine Kindheit verbrachte. Ein Ereignis hat sein ganzes Leben beeinträchtigt: Bei der Sprengung der Löwenbrücke Ende des Zweiten Weltkriegs ist das Haus seines Großvaters stark beschädigt worden. Der Zwölfjährige wollte beim Aufräumen helfen, als er zwei Meter, mit dem Kopf voraus, in die Tiefe stürzte. Trotz Operation konnte er hinterher seine schwer verletzte Hand nie wieder richtig bewegen.

Das blieb ein lebenslanges Handicap und hatte es ihm nicht möglich gemacht, etwa einen Handwerksberuf zu erlernen. Doch „Not macht erfinderisch“: Der Spruch ist zu seinem Motto geworden. So verlief Esslingers Leben auch in etwas anderen Bahnen. Er war Wanderkino-Betreiber, Fremdenverkehrsleiter, Schlosscafé-Besitzer und Gastronom, Sammler, Heimatforscher und „Kastellan“. An seinem 90. Geburtstag zog er eine Bilanz seines Lebens: „Ich bin zufrieden“, stellte er fest. Das konnte er auch sein. Ohne sein Dazutun und seine Visionen wäre Glatt mit seinem Wasserschloss nicht zu einem vielbesuchten kulturellen Zentrum geworden.

Heimatort der Frau wird zur Heimat

Siegfried Esslinger heiratete 1953 mit 20 Jahren seine Frau Ingeborg, geborene Bratsch, aus Glatt, und zog in ihren Heimatort. Was ihn sofort begeistert hatte, war das Wasserschloss, das zu der Zeit noch dem Fürsten von Sigmaringen gehörte. Esslinger erkannte schon bald das touristische Potenzial. Bereits Mitte der 1960er-Jahre dachte er daran, ein Museum aus dem Schloss zu machen. Das verband er mit dem Ziel, ein Café zu eröffnen, und mit diesem Vorschlag sprach er beim Fürsten vor.

Er setzte sich aber auch dafür ein, dass die damals selbstständige Gemeinde Glatt 1970/71, noch vor der Eingemeindung zu Sulz, das Wasserschloss kaufte. Bereits 1968 konnte das Schlosscafé eröffnet werden, zum 1. Januar 1994 übergaben Siegfried und Ingeborg Esslinger den Gastronomiebetrieb an Sohn Thomas und dessen Frau Roswitha.

Schlosscafé und Wasserschloss, das zu einem Kultur- und Museumszentrum ausgebaut worden ist, sind zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Wegen seiner Ideen ist Esslinger, wie er erzählte, als „Spinner und Fantast“ bezeichnet worden. Für ihn war es im Nachhinein dann doch eine Genugtuung, dass seine Visionen verwirklicht werden konnten.

Passionierter Sammler

Er war aber auch ein passionierter Sammler aller möglichen Antiquitäten. Mit seinen Leihgaben stattete er einen Großteil des Hohenzollernzimmers im Wasserschloss aus. Für die noch laufende Ausstellung zum Bauernkrieg im Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt stellte er ein Luntengewehr und eine Streitaxt zur Verfügung. Das Sammeln habe ihn körperlich und geistig fit gehalten, meinte er.

Schon Ende der 1950er-Jahre hat er auf dem Rockesberg auf Unteriflinger Gemarkung nach Keramik, Pfeilspitzen und alten Mauern gesucht. Warum ist diese Siedlung abgegangen?, wollte er wissen. Er hat etliche Funde entdeckt, die er aber nicht für sich behielt, sondern dem Stadtmuseum in Freudenstadt und dem Schopflocher Ortsteil Unteriflingen überließ. Auch in Glatt faszinierte ihn altes Gemäuer. So hat er erreicht, dass die wenig beachtete Steinbrücke im Glatter Täle unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Heimatgeschichtlich interessiert an der Antike

Kelten, Römer und Alemannen beschäftigten ihn. Als Geschichtsexperten oder Archäologen hat sich Esslinger dabei nie gesehen. Er sammelte – nicht nur das, was unter dem Boden lag oder als Antiquität zu kaufen war, sondern auch Schriften.

Alles, was etwa über Solicinium und die Schlacht zwischen Römern und Alemannen im Jahr 368 nach Christus bereits veröffentlicht war, hat er zusammengetragen. Ihm war dabei bewusst, dass er nicht mehr alle Rätsel der Heimatgeschichte würde lösen können. Sein Wunsch und gleichzeitig sein Vermächtnis ist, dass Jüngere sich für die Heimatgeschichte interessieren und weiterforschen.

Unsere Empfehlung für Sie Musik in Glatt Das macht die Opernfestspiele so besonders Ein Wasserschlösschen in einem Stadtteil von Sulz bietet alle zwei Jahre Kulisse für ein ganz besonderes Opernerlebnis.

Esslinger war 26 Jahre lang Gemeinderat in Glatt, Ortsvorsteher in Glatt und Stadtrat in Sulz, außerdem letzter hohenzollerischer Kommunal-Landtagsabgeordneter in Sigmaringen. Mit der Bürgermedaille der Stadt Sulz und der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg sind seine vielen ehrenamtlichen Verdienste ausgezeichnet worden.

Vor einer Woche musste Siegfried Esslinger nach Oberndorf ins Krankenhaus gebracht werden, wo er am Donnerstagvormittag verstarb. Er hinterlässt fünf Kinder, elf Enkel und 19 Urenkel.