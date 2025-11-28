Trauer in Sulz: Der Visionär, Macher und Heimatforscher Siegfried Esslinger ist tot

Ohne ihn würde Glatt mit seinem Tourismus-Magneten Wasserschloss und Schlosscafé anders aussehen. Seine letzte Frage blieb dem langjährigen Sulzer Stadtrat unbeantwortet.
„Mir läuft die Zeit davon“, hat Siegfried Esslinger immer wieder gesagt. Er hatte mit 92 noch so viel vor, wollte noch so viel erledigen. Zuletzt beschäftigte ihn die große Römerschlacht bei Solicinium: Hat sie, wie er stark vermutete, in Sulz stattgefunden? Das hätte er gern herausgefunden – es war ihm nicht vergönnt. Noch im Oktober betrieb er Feldforschung, suchte nach Siedlungsspuren. Da war er rüstig und voller Tatendrang unterwegs. So kam sein Tod, trotz gesundheitlicher Probleme, unerwartet.