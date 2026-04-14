Trauer in Schömberg: Pionierin, Gestalterin, Impulsgeberin

Veronika Kugele hat Schömberg über Jahrzehnte geprägt – in der Kommunalpolitik, im Ehrenamt und als Pionierin des Frauenfußballs. Nun ist sie im Alter von 78 Jahren gestorben.
Als ein Juwel des Ehrenamts, eine unglaublich engagierte und hilfsbereite Frau, die immer für ihre Überzeugungen eingestanden ist, bleibt ihm Veronika Kugele in Erinnerung. „Und gesellig war sie“, erinnert sich Schömbergs Bürgermeister Karl-Josef Sprenger an seine politische Wegbegleiterin. Eine unschätzbare Ratgeberin sei sie gewesen. Veronika Kugele wurde 78 Jahre alt. Sie starb Anfang April zu Hause, bei ihrer Familie.