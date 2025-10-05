Trauer in Salzstetten: Helene Kohlmus liebte das Singen im Chor

Im Alter von 90 Jahren ist Helene Kohlmus gestorben. 76 Jahre lang hat sie sich dem Chorgesang verschrieben.
Viele Waldachtaler trauern um Helene Kohlmus, die im Alter von 90 Jahren gestorben ist. 45 Jahre lang verstärkte sie den katholischen Kirchenchor in Salzstetten mit ihrer Alt-Stimme. Und vier Jahre leitete sie diese Chorgemeinschaft und förderte die Kameradschaft. „Der Kirchenchor Salzstetten ist mir ans Herz gewachsen“, sagte sie mit glücklicher Mine an ihrem 90. Geburtstag, den sie im Dezember 2024 in geistiger Frische feiern konnte.