Der Ortsvorsteher von Niederwasser ist am Sonntag, 11. Mai, im Alter von 50 Jahren seiner schweren Krankheit erlegen.

Alexander Hocks Tod sorgt in Hornberg und besonders in Niederwasser für Fassungslosigkeit. Er setzte sich mit aller Kraft für die Gemeinde ein.

Alexander Hock wurde in Niederwasser geboren, besuchte das Gymnasium in Triberg und absolvierte nach seinem Abitur eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse Haslach-Zell. Danach studierte er BWL und arbeitete nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium bei der Firma Duravit als Controller in der Finanzabteilung.

Früh trat der passionierte Musiker in die Trachtenkapelle Niederwasser ein, er spielte die erste Klarinette. Vor sieben Jahren wurde er für seine 30-jährige Treue zum Verein geehrt.

Alexander Hock war sehr engagiert im Cäcilienchor und in der Trachtenkapelle

Alexander Hock engagierte sich über 35 Jahre beim Cäcilienchor in Niederwasser. Anfangs sang er im Chor, später begleitete er das Ensemble an der Orgel und am Klavier.

Im Jahr 2019 brachte sich der den Menschen zugewandte Alexander Hock in die Kommunalpolitik ein und erreichte auf Anhieb und auch bei seiner Wiederwahl ein einstimmiges Votum. Das Ehrenamt des Ortsvorstehers hat Alexander Hock „in vorbildlicher Weise ausgeübt“, wie es im Nachruf der Stadt Hornberg heißt.

Von 2019 bis 2024 war er als Ortsvorsteher beratendes Mitglied des Gemeinderats Hornberg. Im vergangenen Jahr wurde er dann als Mitglied der CDU-Fraktion in den Gemeinderat gewählt. „Er war Stimmenkönig der CDU“, so Erich Fuhrer, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Hornberger Gemeinderat. Alexander Hock habe für Niederwasser gebrannt, so Fuhrer. Er habe herausgeragt, sei konsequent gewesen und sei für Niederwasser und den Ortschaftsrat nachhaltig eingetreten. Er sei immer harmonisch und ausgeglichen gewesen.

In die Amtszeit von Alexander Hock als Ortsvorsteher fällt unter anderem die zukunftsorientierte Sanierung des Ortskerns von Niederwasser. Nun gibt es eine Dorfmitte, die die Einwohner einlädt, sich zu den verschiedensten Anlässen zu versammeln und gemeinsam zu feiern.

Die Dorfgemeinschaft lag Alexander Hock sehr am Herzen und mit viel Idealismus setzte er sich für deren Belange ein. Dazu gehörte für ihn auch das Zusammenspiel der Vereine, der Firmen, der landwirtschaftlichen Betriebe und der Abteilung der Feuerwehr.

Die Betroffenheit in Hornberg und besonders in Niederwasser ist sehr groß. Herzlich, interessiert und entgegenkommend - so beschreiben ihn die Menschen, die ihn kannten.

Um Alexander Hock trauern seine Ehefrau Manuela, seine beiden Söhne Noah und Josua, seine Eltern Gudrun und Gerhard Hock sowie seine Geschwister Jürgen und Nicole mit Bernd, Alisa und Lana.

Die Trauerfeier

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 28. Mai, um 14.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Gebhard in Niederwasser statt. Die anschließende Urnenbeisetzung erfolgt auf dem Friedhof Hornberg-Niederwasser.