Trauer in Lauterbach: Hans Hekler mit 87 Jahren gestorben

1 Hans Hekler prägte die Region in vielen Bereichen. Foto: Privat

Als Lokalpolitiker der SPD in Lauterbach und als Lehrer am Gymnasium in Schramberg hat Hans Hekler nachhaltige Spuren in der Raumschaft hinterlassen.









Link kopiert



Hans Hekler ist am 8. August im Alter von 87 Jahren verstorben. Seine Todesnachricht verbreitet sich weit. Aus New York schrieb Franz Baumann an seine Klassenkameraden (und an unsere Redaktion): „Unser Geschichts-, Englisch und Klassenlehrer Hans Hekler ist am Donnerstag nach schwerer Krankheit gestorben. Auf seiner Webseite (http://www.hanshekler.de/hh/) können einige Etappen seines reichen Lebens verfolgt werden“.