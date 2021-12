Trauer in Holzhausen

1 Gregor Plocher engagierte sich auf vielfältige Weise in seinem Heimatort. Foto: Steinmetz

Die Kommunalpolitik lag ihm am Herzen, in vielerlei Hinsicht hat er sich über Jahre für seinen Heimatort eingesetzt – nun ist der Holzhausener Ortsvorsteher Gregor Plocher tot. Er starb am Samstag im Alter von 62 Jahren.















Sulz-Holzhausen - Seit 2014 war er im Holzhausener Ortschaftsrat aktiv, im Mai 2018 wurde er schließlich Ortsvorsteher. Seit 2019 vertrat er als Teil der Freien Wählervereinigung zudem seinen Heimatort im Stadtrat. Der Sulzer Gemeinderat sei kein Podium für eine Partei, erklärte er damals.

Wichtig war es Plocher, dass sein Heimatort auch für Zugezogene attraktiv wird. So setzte er sich in seiner Tätigkeit als Ortsvorsteher stets auch für die Schaffung neuen Wohnraums in Holzhausen ein. Ein wichtiges gesamtstädtisches Anliegen war ihm der soziale Wohnungsbau.

In der Kommunalpolitik geht es langsamer zu als in der Industrie

Seinen Arbeitsplatz hatte der gelernte Elektriker bei der IBM, war im Vertrieb für Künstliche Intelligenz zuständig. Plocher bezeichnete sich selbst als ungeduldigen Menschen – durfte dann aber laut eigener Aussage die Erfahrung machen, dass es in der Kommunalpolitik einfach langsamer geht als in der Industrie.

Als Ausgleich für seine vielfältigen Tätigkeiten diente ihm der Sport: So schwitzte Plocher regelmäßig mit den Holzhausener "Jedermann-Turnern". In den letzten Jahren entdeckte er auch seine Leidenschaft für das E-Bike, mit dem er sich gerne an der frischen Luft fortbewegte.

Feuerwehrmann mit Leib und Seele

Gregor Plocher war in Holzhausen Feuerwehrmann und mit Leib und Seele Vereinsmensch – so bekam er auch immer mit, was im Ort vor sich ging. Bereits als junger Erwachsener kam er zur Feuerwehr, war jahrzehntelang im Ausschuss tätig und hatte auch das Amt des Schriftführers inne.

"Seine Schriftführungen waren immer sehr erheiternd und das Highlight jeder Hauptversammlung", erzählt Matthias Gramoll, Abteilungsleiter der Feuerwehr Holzhausen. Plocher habe sich stets eingebracht, wenn es um Organisatorisches ging, zuletzt bei den Vorbereitungen zum 150. Jubiläum der Feuerwehr. Kameradschaft sei ihm sehr wichtig gewesen, sagt Gramoll. "Er konnte vorne hinstehen, man konnte sich immer auf ihn verlassen. Er hinterlässt bei uns in der Feuerwehr eine sehr große Lücke."

In der Gemeinderatssitzung am Montag hob Bürgermeister Gerd Hieber hervor, wie Plocher als zuverlässiger und engagierter Mensch den Ort und die Stadt geprägt hat. Umso mehr habe sein plötzlicher Tod alle erschüttert. Nun bleibe nur, sein Andenken zu ehren und das von ihm Begonnene weiterzuführen. Die Gedanken aller seien bei Plochers Familie.

Plocher hinterlässt seine Frau und drei erwachsene Kinder.