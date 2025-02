Pfarrer Hans Schall starb am 28. Januar im Alter von 82 Jahren in Wurmlingen. Er war lange in den Kirchengemeinden rings um Dietingen tätig.

Von 1992 bis 2005 war er als Pfarrer in den Kirchengemeinden St. Nikolaus Dietingen, St. Martin Irslingen, St. Silvester Böhringen und St. Peter und Paul Gösslingen tätig.

Pfarrer Hans Schall blieb nach seinem Weggang eng mit den Gemeinden verbunden, so kam er immer wieder gerne zu Gottesdiensten und Feierlichkeiten in die Seelsorgeeinheit Dietingen. Zuletzt war er im April 2024 aus Anlass seines Goldenen Priesterjubiläums zu Gast.

Gedenkgottesdienst

Das Requiem ist am Samstag, 8. Februar, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Briccius in Rottenburg-Wurmlingen. Die Seelsorgeeinheit Dietingen blicke dankbar auf das segensreiche Wirken von Pfarrer Hans Schall zurück und feiert am Sonntag, 9. Februar, um 18 Uhr in der St. Nikolaus-Kirche Dietingen einen Gedenkgottesdienst, wie es in der Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit heißt.