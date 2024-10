Trauer in Dettingen

1 Mesner Bernhard Klein verstarb nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren. Foto: Henger

Mesner Bernhard Klein ist im Alter von 75 Jahren verstorben. 52 Jahre war er Mesner in der Pfarrkirche St. Peter in Dettingen.









Der Verstorbene erblickte am 6. März 1949 das Licht der Welt. Aufgewachsen ist er mit seiner Mutter Gertrud und einer Schwester und einem Bruder in Trochtelfingen-Steinhilben. Dort ging er auch und in die Volksschule.