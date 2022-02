1 Aus der Deißlinger Fasnet nicht wegzudenken: Hans Hengstler er hinterlässt eine große Lücke in Deißlingen. Foto: Reinhardt

Er war ein Deißlinger Multitalent, war Musiker, Entertainer, Humorist und Mundartdichter. Die Rede ist von Hans Hengstler. Er starb im Alter von 83 Jahren in der Nacht auf Sonntag im Kreis seiner Familie.















Deißlingen - Vor allem wurde Hans Hengstler bekannt durch die "Klingenden Sterne". Mitte der 50er-Jahre bis Anfang der 70er-Jahre waren sie ein Begriff auf den Tanzböden der gesamten Region.

Angefangen hat jedoch alles bei einem bunten Abend im damaligen Pfarrheim. Pfarrer Alfons Stegmeier erkannte schon früh das Talent des erst 14-jährigen Buben. Er spannte den redegewandten jungen Burschen ein. Dieser unterhielt sodann das Publikum beim "Bunten Abend" der Kirchengemeinde. Hans Hengstler spielte auch Theater und machte Musik mit seinem Freund Konrad Bucher. Er selbst spielte am Schlagzeug und Konrad Bucher Akkordeon.

1954 wurden die "Klingenden Sterne" aus der Taufe gehoben. Zusammen mit Karl Schneider und Eduard Dufner zogen Hans Hengstler und Konrad Bucher durch die Lande. Bis in die 60er Jahre unterhielt das Quartett bei Bällen, bunten Abenden und in Gasthäusern ihre "Fans". Hochsaison war natürlich die Fasnet. Anstrengend für Hengstler, dessen Hauptberuf war die Trossinger Eisenbahn. Jedes Wochenende waren Veranstaltungen zu moderieren.

Große Verdienste um die Narrenzunft

Unvergessen, auch für die Narrenzunft Deißlingen, sind die vielen, großartigen Bürgerbälle, bei denen so mancher Fasnet-Hit in Deißlingen zu Gehör kam und zu Ohrwürmer wurden, wie zum Beispiel "Monscht mascht da Moscht". Auch in den vergangenen Jahren, war Hans Hengstler ein gefragter Mann bei der Narrenzunft, er dichtete so manches, gestaltete die Festschrift mit zum Jubiläum der Narrenzunft. Für seine Verdienste um die Narrenzunft wurde Hengstler zum Ehrenmitglied der Zunft ernannt.

Bis vor drei Jahren war er noch im neuen Kleidle dem "Hannes"bei vielen Auftritten der Narrenzunft anzutreffen. Sein Spitzname "Witzli Hans" wurde ein Markenzeichen.

Startrompeter Walter Scholz kennengelernt

Er arbeitete mit vielen Showgrößen auf der Bühne. Durch seine Kontakte zu Rundfunkgrößen fing Hans Hengstler 1972 einen Neustart an. So lernte er auch den Startrompeter Walter Scholz kennen, ebenso wie Ricky King. Mit Howard Carpendale, Stefanie Hertel, den Geschwister Hoffmann, Franzl Lang und sogar mit Roy Black war der Deißlinger Humorist auf Tournee. Auch in der Kolpingfamilie Deißlingen war Hengstler jahrzehntelang aktiv dabei. Hans Hengstler hinterlässt Ehefrau Christa, seine Kinder Johannes, Stefan und Kathrin sowie seine Enkel. In Deißlingen hinterlässt er eine große Lücke.