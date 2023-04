1 Gerd Sauter aus Burladingen ist tot. Foto: Sauter

Er starb am Ostermontag im Alter von 82 Jahren. Trauerfeier ist am Dienstag, 18. April, ab 13.30 Uhr in der Fideliskirche.









Gerd Sauter, der in zweiter Generation die Firma Johann Sauter, Wirk- und Strickwarenfabrik führte, ist tot. Sauter wurde am 21. November 1940 in Tübingen als zweiter Sohn der Eheleute Josef Sauter, Fabrikant aus Burladingen, und Franziska Sauter, geborene Maier aus Salmendingen geboren. Nach der Volksschule in Burladingen besuchte er das Gymnasium in Hechingen bis zum Abitur.

Danach folgte eine kaufmännische Ausbildung an der höheren Handelsschule, der Spörerschule in Calw. Dort trat er in die Studentenverbindung Burschenschaft Alemannia zu Calw ein. Jahre später ging diese Studentenverbindung in den Freundeskreis der ehemaligen Spörerschüler über, der heute noch besteht. Gerd Sauter hat diese Verbindung gepflegt.

Er griff des Öfteren in die Tasten

So nahm er zusammen mit seiner Frau Sofie regelmäßig an den jährlichen Regionaltreffen und an den Weihnachtsfeiern in Calw teil. Bei diesen Treffen griff er des Öfteren in die Tasten und erfreute die Festgäste mit seinem Gesang und Klavierspiel.

Im Jahr 1962 trat er in die Firma seines Vaters, Johann Sauter, in Burladingen ein. Er war zunächst hauptsächlich für die Bereiche Produktionsentwicklung, Verkaufsleitung und Ausbildung verantwortlich. Für die Industrie- und Handelskammer war er viele Jahre im Prüfungsausschuss tätig.

Von 1970 bis 1991 Geschäftsführer der Firma Johann Sauter

Von 1970 bis 1991 war er Gesellschafter und Geschäftsführer der Firma Johann Sauter, Wirk- und Strickwarenfabrik. Im Jahr 1981 heiratete er die aus Schömberg stammenden Sofie Maria Grözinger.

Gerd Sauter war nicht nur Unternehmer – sondern auch Vereinsmensch. Beim TSV Burladingen bekleidete er einige Zeit das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, außerdem war er Mitglied in der Kolpingfamilie in der Stadtkapelle, im Förderverein Städtepartnerschaft sowie im Förderverein Sporthalle und im Skiclub.

Von Geschäftspartnern und Freunden sehr geschätzt

Sauter hatte viele Hobbys. Er reiste gerne, er spielte Tennis, war ein leidenschaftlicher Fotograf, und er pflegte einen großen Freundeskreis. Wegen seiner charmanten und zuvorkommenden Art wurde er von Geschäftspartnern und Freunden sehr geschätzt.

In vergangenen Jahren litt er zunehmend unter gesundheitlichen Problemen, die ihm immer mehr zu schaffen machten und seine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben einschränkten. In dieser schweren Lebenslage wurde er bis zum Schluss liebevoll von seiner Frau gepflegt. Die Trauerfeier findet am kommenden Dienstag, 18. April, ab 13.30 Uhr in der Fideliskirche in Burladingen statt. Anschließend ist die Beerdigung auf dem Friedhof.