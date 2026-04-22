Trauer in Blumberg: Vereins-Legende Robert Damm hinterlässt eine große Lücke

Der langjährige Obmann der Alten Herren und engagierte Handwerker ist im Alter von 78 Jahren gestorben – er prägte Verein, DRK und Stadt über Jahrzehnte.
Beim Heimspiel des TuS Blumberg hat die Nachricht schnell die Runde gemacht: Im Alter von 78 Jahren ist das TuS-Ehrenmitglied Robert Damm nach kurzer Krankheit am Freitag, 17. April, gestorben. Der gelernte Elektro-, Radio- und Fernsehtechniker, der auch an der Universität in Konstanz seinen Elektronikpass zertifizierte, war aufgrund seiner großen Hilfsbereitschaft und ehrenamtlichen Einsätzen in Blumberg eine geschätzte Persönlichkeit.