Trauer in Blumberg: Vereins-Legende Robert Damm hinterlässt eine große Lücke

Der langjährige Obmann der Alten Herren und engagierte Handwerker ist im Alter von 78 Jahren gestorben – er prägte Verein, DRK und Stadt über Jahrzehnte.

Beim Heimspiel des TuS Blumberg hat die Nachricht schnell die Runde gemacht: Im Alter von 78 Jahren ist das TuS-Ehrenmitglied Robert Damm nach kurzer Krankheit am Freitag, 17. April, gestorben. Der gelernte Elektro-, Radio- und Fernsehtechniker, der auch an der Universität in Konstanz seinen Elektronikpass zertifizierte, war aufgrund seiner großen Hilfsbereitschaft und ehrenamtlichen Einsätzen in Blumberg eine geschätzte Persönlichkeit.

Nach seiner aktiven Laufbahn hinterließ er beim TuS Blumberg vor allem als jahrzehntelanger Obmann der Alten Herren (AH) seine Spuren. Zahlreiche AH-Vereinsausflüge wie etwa nach Wien, Berlin oder Meran wurden von ihm organisiert. Dazu war er seit fast vier Jahrzehnten im TuS-Clubhaus nicht nur für die elektrische Funktionalität stark involviert. Bei der ersten großen Sanierung Mitte der 90er-Jahre bis zum erneuten Umbau im Jahr 2024 brachte er dort seine Erfahrung in hunderten von ehrenamtlichen Arbeitsstunden ein.

Immer an seiner Seite war seine Ehefrau Brigitte, mit der er 2019 die Goldene Hochzeit feierte. Mit ihr zusammen war er auch beim Ortsverein des Roten Kreuzes in der ehemaligen Kleiderkammer engagiert. Die gesamte Elektrik, wie auch die angelieferten, gebrauchten Elektrogeräte, wurden von ihm kontrolliert. Zusammen mit seiner Gattin sollte er am Freitag, 17. April, im Rahmen der DRK-Jahreshauptversammlung für sein zwanzigjähriges Ehrenamt gewürdigt werden.

Elektrohandwerk in Blumberg gelernt

Das Elektrohandwerk hatte Robert Damm bei Elektro Müller in Blumberg von der Pike auf gelernt. Anschließend war er 37 Jahre lang bei der Firma Waldmann Leuchten in Schwenningen in führender Position angestellt. Auf Geschäftsreisen war er auf allen fünf Kontinenten im Einsatz.

Als Rentner stand er bis zuletzt bei Blumbergs größtem Arbeitgeber Metz Connect als Hausmeister für elektrische Probleme in der Pflicht. Neben seiner Ehefrau Brigitte hinterlässt Robert Damm drei Kinder sowie sechs Enkelkinder.