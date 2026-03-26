Trauer in Blumberg: Hilfsbereit, tolerant und lebensfroh – so wird Gerdi Metz in Erinnerung bleiben

Von den kleinsten Anfängen baute sie mit ihrem Mann ein mittelständisches Unternehmen auf und war dabei die Seele des Betriebs. Im Alter von 83 Jahren ist sie gestorben.
Blumberg trauert um Gerdi Metz. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist sie am 19. März gestorben. 59 Jahre war sie mit dem Blumberger Industriellen Albert Metz verheiratet. Als wertvolle Stütze und ausgestattet mit ausgeprägter Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, hielt sie ihrem Mann in dem ständig wachsenden Unternehmer mit persönlicher Eigeninitiative, beispielloser Hilfsbereitschaft und zahlreichen Aufgaben immer den Rücken frei.