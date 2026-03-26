Trauer in Blumberg: Hilfsbereit, tolerant und lebensfroh – so wird Gerdi Metz in Erinnerung bleiben

Von den kleinsten Anfängen baute sie mit ihrem Mann ein mittelständisches Unternehmen auf und war dabei die Seele des Betriebs. Im Alter von 83 Jahren ist sie gestorben.

Blumberg trauert um Gerdi Metz. Nach kurzer, schwerer Krankheit ist sie am 19. März gestorben. 59 Jahre war sie mit dem Blumberger Industriellen Albert Metz verheiratet. Als wertvolle Stütze und ausgestattet mit ausgeprägter Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, hielt sie ihrem Mann in dem ständig wachsenden Unternehmer mit persönlicher Eigeninitiative, beispielloser Hilfsbereitschaft und zahlreichen Aufgaben immer den Rücken frei.

Beide gehören den deutschstämmigen Donauschwaben an. Beide wurde im ehemals jugoslawischen Perl geboren. Nach einigen prägenden Stationen in der Nachkriegszeit, wo sie zuletzt in Schwenningen wohnte, lernte die Verstorbene Mitte der 1960er Jahre ihren zukünftigen Mann kennen.

Zunächst wohnten sie gemeinsam auf dem Betriebsgelände ihrer Eltern, die eine Karosseriewerkstatt betrieben. 1976 wagten sie den Schritt nach Blumberg in die Selbstständigkeit und legten in überschaubarem Rahmen den Grundstein für das heute mittelständische Unternehmen Metz Connect.

Mit ihrer damaligen Arbeit in der Buchhaltung war Gerdi Metz von Anfang an die Seele des Betriebes. Immer hatte sie für die Sorgen der Mitarbeiter ein offenes Ohr. Als Fels in der Brandung brachte sie sich auch bei privaten Sorgen der Angestellten ein, teilt die Familie mit. „Ihr Rat war immer gefragt und ihre Toleranz werden wir nie vergessen“, sagt ihr Sohn und heutige Geschäftsführer Jochen Metz, der seit Jahren zusammen mit seinem Bruder Christian Metz das Unternehmen Metz connect leitet.

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Als ausgesprochener lebensfroher Mensch fand Gerdi Metz ihr Glück immer in den kleinen, einfachen Dingen des Lebens. Sie liebte Musik und war ein echter Fan der Blumberger Stadtkapelle. Viel Lebensfreude gaben ihr auch ihre vier Enkelkinder. Vom Ballspielen bis zum Kuchenbacken war sie als Mutter und Oma als „Bubenmama“, wie sie sich selbst nannte, ein fester Anker.