Noch vor ein paar Wochen blickte Michael Rebholz zuversichtlich in die Zukunft und einer größeren Herzoperation entgegen, überzeugt, dass es ihm danach besser gehen würde.

Zu dieser OP kam es nicht mehr, der 62-Jährige verstarb am vergangenen Samstag für die Familie völlig überraschend, so sein Bruder Jürgen Rebholz. Der Verstorbene hatte das Architekturbüro seines Vaters Guido Rebholz übernommen, und der Name der Familie ist fest in Bad Dürrheim verankert. Als Förderer und Sponsor der Narrenzunft und der Fastnacht, der Nachsorgeklinik Tannheim – was Vater Guido begann, führte sein Sohn mit gleichen Engagement weiter, als Sponsor wie auch beruflich im Architekturbüro. So war er engagiert in verschiedenen Bauprojekten und plante zahlreiche Mehrfamilienhäuser wie auch Einfamilienhäuser in der gesamten Region.

Vielfach engagiert

Michael Rebholz engagierte sich zudem politisch in der FDP und war viele Jahre Narro-Chef bei der Narrenzunft Bad Dürrheim. Einer der letzten Auftritte war am Zunftball in diesem Jahr. Um ihn trauern seine Ehefrau Carmen und zwei erwachsene Kinder sowie die restliche Familie. Wann die Trauerfeier ist, stehe noch nicht fest, so sein Bruder.