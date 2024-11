Trauer in Albstadt um Elisabeth Hausch

1 2016 hat Bischof Gebhard Fürst Elisabeth Hausch mit der Martinus-Medaille der Diözese Rottenburg-Stuttgart geehrt. Foto: Baum

Mit Elisabeth Hausch ist eine der engagiertesten Ehrenamtlichen der katholischen Kirchengemeinde Ebingen gestorben.









Link kopiert



Jahrzehntelang gehörte Elisabeth Hausch dem Kirchengemeinderat der katholischen Kirchengemeinde St. Josef in Ebingen an, von 1980 bis 1986 und abermals seit 1992. Sieben Jahre später wurde sie stellvertretende Vorsitzende – der Vorsitz ist dem Pfarrer vorbehalten – und blieb es nicht nur bis 2015, sondern bewegte in diesem Amt auch enorm viel.