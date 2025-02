Trauer in Albstadt: Horst Sauter war Meister als Kicker und besonnen als Chef

Trauer in Albstadt

1 Fast ein Familienfoto: Horst Sauter führte die Kia- und Toyota-Autohäuser in Ebingen und Balingen mit seiner Frau Gerlinde (Zweite von rechts), seinem Sohn Frank und seiner kaufmännischen Mitarbeiterin Silvia Proksch. Foto: Schulz

Er war Fußballer, in der Kirche und beim CVJM engagiert und – obwohl Gründer eines Autohauses – begeisterter Radfahrer: Horst Sauter ist im Alter von 85 Jahren verstorben. In Albstadt und Balingen ist sein Name untrennbar mit Toyota und Kia verbunden.









Den letzten Gottesdienst in der Friedenskirche, wo er getauft worden war, hat Horst Sauter 2024 noch mitgefeiert – der Trauergottesdienst für ihn wird am Freitag, 14. Februar, ab 11 Uhr in der Emmauskirche gefeiert, bei deren Planung, Bau und Einweihung sich Horst Sauter 1989 stark engagiert hatte.