1 Bruno Haischer ist verstorben. Foto: Haischer

Nachruf: Bruno Haischer stirbt im Alter von 85 Jahren / Langjähriger Direktor des Amtsgerichts Rottweil















Rottweil. Bruno Haischer, der langjährige Direktor des Amtsgerichts Spaichingen und des Amtsgerichts Rottweil, ist am 15. Oktober im Alter vom 85 Jahren verstorben. Mit dem Tod von Bruno Haischer verliert die Justiz einen engagierten Direktor, dessen Schwerpunkt die Arbeit mit jungen Menschen beim Jugendrichter und beim Jugendschöffengericht war. Er hat sich um die Justiz verdient gemacht und war auch nach seiner Pensionierung dem Amtsgericht stets verbunden.

Haischer wurde 1936 in Oberndorf geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Oberndorf, Rottenburg und Rottweil begann er 1957 das Studium der Rechtswissenschaften in Münster und Tübingen, nachdem er sich fünf Semester dem Studium der katholischen Theologie in Tübingen und Münster zugewandt hatte.

Seit 1966im Landesdienst

Unmittelbar nach Abschluss des zweiten juristischen Staatsexamens 1966 trat er in den Landesdienst ein. Er war Assessor beim Amtsgericht Stuttgart, beim Landgericht Stuttgart und der Staatsanwaltschaft Stuttgart, bevor er von 1969 bis 1972 Richter an den Amtsgerichten Münsingen und Bad Urach wurde.

Sein Wunsch, näher an seiner Heimat tätig zu sein, veranlasste ihn, sich 1975 auf die Stelle des Direktors des Amtsgerichts Spaichingen zu bewerben. In seiner Heimat Rottweil hatte er in Göllsdorf gebaut und hier hatte er auch seine Eltern unterstützt.

Tätigkeit mit der Jugendwar ihm stets wichtig

Haischer war fast 19 Jahre Direktor des Amtsgerichts Spaichingen. Und so unter anderem auch als Jugendrichter tätig. Aber nicht nur dienstlich hatte er, selbst Vater von drei Kindern, seinen Blick auf die Tätigkeit mit der Jugend gerichtet. So war er bis zu seiner Pensionierung an der Berufsakademie Villingen-Schwenningen als Dozent tätig.

1994 wurde Bruno Haischer zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Rottweil ernannt. Hier übernahm er die Kammer für Handelssachen, die vierte Zivilkammer, war aber auch Vorsitzender der Auffangstrafkammer und der Beschwerdekammer.

Seine Vielseitigkeit, aber auch seine Belastbarkeit, seine Energie, sein Fleiß und sein Engagement waren geschätzt. Bereits 1995 konnte er als Direktor an das Amtsgericht zurückkehren, jetzt an das Amtsgericht Rottweil, das er bis zu seiner Pensionierung 2000 geleitet hat.

Auch nach seiner Pensionierung blieb Bruno Haischer dem Amtsgericht verbunden.