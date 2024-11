Seit 2023 bespielen die Baiersbronner Gastroprofis die Hospitality-Bereiche im neuen BBBank Wildpark Stadion mit einem in Fußballdeutschland einzigartigem Konzept, das auch Minijobbern und Aushilfen volle Wertschätzung garantiert, heißt es in einer Mitteilung der Traube Group.

Die jährliche Auszeichnung „Caterer des Jahres“ wurde vom deutschlandweit auflagestärksten Fachmagazin der Gemeinschaftsverpflegungs- und Cateringbranche „Cooking + Catering inside“ in Köln verliehen. Unter der Leitung von Chefredakteur Hans Jürgen Krone wählte eine hochkarätig besetzte achtköpfige Jury aus rund 100 Bewerbungen die Gewinner in verschiedenen Kategorien aus.

In der Kategorie „Wertschätzung“ konnte sich „Wildparktaste – Made by Traube Tonbach“ gegen zwei Mitbewerber durchsetzen und die Jury mit dem nachhaltigen Mitarbeiterkonzept „Mini-Max“ überzeugen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Persönliche Entwicklung im Fokus

„Unser Konzept für das Stadioncatering beim KSC in Karlsruhe steht für „Minijob – Maximale Erfolge“. Wir würdigen damit ausdrücklich die essenzielle Rolle von Minijobbern in der Cateringbranche, da es einen umfassenden Ansatz bietet, der die Arbeitsleistung, die persönliche Entwicklung und den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters in den Fokus rückt“, wird Sebastian Finkbeiner, Geschäftsführer der Traube Group für die Sparten Gemeinschaftsverpflegung und Wildparktaste, in der Mitteilung zitiert. Im Auswahlfahren wurde das Konzept von zwei Mitarbeitern der Traube Group für den KSC präsentiert.

Sebastian Holy, Betriebsleiter des Stadioncaterings Wildparktaste für den KSC, nahm die Auszeichnung gemeinsam mit seinen Teammitgliedern in Köln entgegen und freut sich über die schöne Anerkennung.

„Unser „Mini-Max“-Konzept unterstreicht nicht nur die Relevanz von Minijobbern, sondern zeigt auch, wie diese langfristig durch Mitarbeiterbindung und -förderung integriert werden können“, so Sebastian Holy.

Konzept setzt auf hochwertige Küche

Mit der Eröffnung des BBBank Wildpark 2023 ging ein laut der Mitteilung in Fußballdeutschland bislang einzigartiges Kulinarikkonzept an den Start: Für das Catering beim KSC setzen die Baiersbronner Gastroprofis vom Feinschmeckerhotel Traube Tonbach auf eine hochwertige Küche, die statt auf Convenience-Produkte komplett auf Zutaten von nachhaltigen Erzeugern setzt, die frisch und handwerklich aufwendig verarbeitet werden.