Traube Tonbach: Schwarzwaldstube erneut bestes Restaurant der Welt in „La Liste“

Die Schwarzwaldstube behauptet sich an der Weltspitze: In „La Liste“ schafft es das Restaurant in der Traube Tonbach zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 weltweit.

Die „Schwarzwaldstube“ im Traditionshotel Traube Tonbach ist erneut als bestes Restaurant der Welt ausgezeichnet worden. In der von „La Liste“ in Paris veröffentlichten Weltrangliste für 2026 belegt das Baiersbronner Gourmetrestaurant unter Regie von Küchenchef Torsten Michel abermals Platz eins. Davon berichtet die Traube Tonbach in einer Pressemitteilung.

Nach den Spitzenplatzierungen der vergangenen Jahre ist es bereits das dritte Mal, dass die Schwarzwaldstube die höchste Wertung des internationalen Rankings erreicht. Die Auszeichnung wird am Montag anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von „La Liste“ bei einem Festakt im französischen Außenministerium „Quai d’Orsay“ in Paris verliehen.

Mit einer Bewertung von 99,50 von 100 möglichen Punkten behauptet die Schwarzwaldstube ihre Position an der Spitze der internationalen Haute Cuisine gemeinsam mit neun punktgleichen Erstplatzierten.

Blick in die Schwarzwaldstube – das Restaurant steht erneut an der Weltspitze. Foto: Julian Beekmann

Jörg Zipprick, Chefredakteur von „La Liste“, erläutert: „Die Schwarzwaldstube verkörpert, was große Küche in Deutschland ausmacht: handwerkliche Präzision, sinnvolle Kreativität und eine Kontinuität auf Weltniveau. Eine Kombination, die selbst international selten geworden ist.“

Klassische Elemente verbunden mit Modernität

„Dass wir erneut mit vielen geschätzten Kollegen an der Spitze von La Liste stehen, freut uns natürlich“, bestätigt Küchenchef Torsten Michel. Seine Küche für die Schwarzwaldstube lebt von klassisch französischen Elemente verbunden mit einer behutsam weiterentwickelten Modernität. Im Mittelpunkt stehen kompromisslose Produktqualitäten, präzises Handwerk und Gerichte ohne überflüssige Effekte, heißt es in der Mitteilung.

So sieht Weltklasse aus: gebeizter Thunfischbauch und -rücken mit Thunfischschmalz, Croutons und Imperialkaviar, Salat von Artischocken mit Kapern und Sardellen. Foto: Rene RiiS

„Unser Anspruch in der Schwarzwaldstube bleibt unverändert – wir kochen für unsere Gäste. Auf meine Karte gehört, was ihnen schmeckt und das sind Gerichte, die aus der Logik des Produkts entstehen, nachvollziehbar bleiben und trotzdem Tiefe haben.“

Heiner Finkbeiner nimmt Preis entgegen

Stellvertretend für Torsten Michel nimmt in diesem Jahr Heiner Finkbeiner, Inhaber der Traube Tonbach, die Auszeichnung in Paris entgegen. Bei der Pressekonferenz vor dem Festakt betont der Hotelier: „Ich freue mich, diese besondere Auszeichnung Torsten Michel und unserem Team in Tonbach überbringen zu dürfen. Die Schwarzwaldstube im globalen Umfeld erneut ganz vorne platziert zu sehen, macht uns alle sehr stolz.“

Für ihn sei die wiederholte Spitzenplatzierung auch die Bestätigung eines langfristigen Weges: „Es ist schön, zu erleben, dass verlässliche Qualität, eine klare Handschrift und authentisches Gastgebertum über Jahrzehnte hinweg geschätzt werden. Die Brigade arbeitet tagtäglich mit viel Passion an diesem langfristigen Erfolg und dafür bin ich sehr dankbar.“ Die Hoteliersfamilie Finkbeiner betreibt die Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach seit 1977.

Internationale Spitzengruppe

In der Spitzengruppe von La Liste 2026 finden sich neben der Schwarzwaldstube in Baiersbronn die Restaurants „Lung King Heen“ (Hong Kong, China), „Robuchon au Dôme“ (Macao, China), „Guy Savoy“ (Paris, Frankreich), „Da Vittorio“ (Brusaporto, Italien), „Matsukawa“ (Minato-ku, Japan), „Martín Berasategui“ (Lasarte-Oria, Spanien), „Cheval Blanc“ (Basel, Schweiz), „Le Bernardin“ (New York, USA) und „SingleThread“ (Healdsburg, USA). Alle zehn Häuser erreichen die Höchstwertung von 99,50 Punkten.

Das Ranking

La Liste basiert auf einer Meta-Analyse von mehr als 1.100 gastronomischen Quellen weltweit, darunter Zeitungen, Magazine und Restaurantführer, aber auch Blogs und Online-Bewertungen. Verdichtet werden diese Daten mithilfe eines Algorithmus zu einem globalen Gesamtranking.