Traube Tonbach: Schwarzwaldstube erneut bestes Restaurant der Welt in „La Liste“

Die Schwarzwaldstube behauptet sich an der Weltspitze: In „La Liste“ schafft es das Restaurant in der Traube Tonbach zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 weltweit.
Die „Schwarzwaldstube“ im Traditionshotel Traube Tonbach ist erneut als bestes Restaurant der Welt ausgezeichnet worden. In der von „La Liste“ in Paris veröffentlichten Weltrangliste für 2026 belegt das Baiersbronner Gourmetrestaurant unter Regie von Küchenchef Torsten Michel abermals Platz eins. Davon berichtet die Traube Tonbach in einer Pressemitteilung.