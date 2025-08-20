Traube Tonbach in Baiersbronn: Auszubildende überzeugen mit herausragenden Leistungen

Mehre Auszubildende der Traube Tonbach wurden von der IHK für herausragende Leistungen geehrt, weitere belegten bei Branchenwettbewerben Spitzenplätze.

Das Hotel Traube Tonbach blickt auf ereignisreiche Wochen in der Ausbildung zurück: Bei der diesjährigen Lossprechung der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald wurden gleich mehrere Auszubildende des Traditionshotels für herausragende Leistungen geehrt. Gleichzeitig überzeugten Talente der Traube Tonbach bei zwei renommierten Branchenwettbewerben mit Spitzenplatzierungen. Darüber berichtet das Hotel in einer Pressemitteilung.

Die feierliche IHK-Lossprechung markierte für 26 junge Menschen den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung in der Traube Tonbach – ein Ereignis, das auch im Haus gebührend gefeiert wurde. „Wir gratulieren herzlich. Jeder Einzelne hat sich in den vergangenen Jahren individuell weiterentwickelt und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Leidenschaft gezeigt “, lobt Sebastian Finkbeiner, Mitglied der Geschäftsleitung.

Stolz auf Kammerbeste

Für das Hotel besonders erfreulich: 16 der Absolventen setzen ihre berufliche Laufbahn in der Traube Group fort. „Dass so viele Kolleginnen und Kollegen nach ihrer Ausbildung bewusst bei uns bleiben, sehen wir stets als wichtigen Indikator dafür, wie gut es uns gelingt, jungen Menschen eine vielversprechende Perspektive für ihre Zukunft zu bieten“, sagt der Hotelier.

Stolz sind die Familie Finkbeiner und das gesamte Team zudem auf ihre diesjährigen Kammerbesten: Zoé Hess aus Groß-Umstadt und Emely Kollmer aus Lahr brillierten im Hotelfach mit Zusatzqualifikation, der Bochumer Moritz Range als Koch und Annabel Hochstuhl aus Bühl im Ausbildungsberuf Kauffrau für Hotelmanagement. Auch Loris Gurke aus Eschwege überzeugte mit einem dritten Platz unter den Köchen.

„Beleg für Können und Motivation“

„Diese Auszeichnungen sind nicht nur ein eindrucksvoller Beleg für das Können und die Motivation unserer Azubis, sondern bestärken uns darin, weiterhin in die Qualität unserer Ausbildungsprogramme zu investieren“, betont Jan Kappler, Sprecher der Geschäftsleitung.

Dass der hohe Anspruch weit über den Ausbildungsalltag hinaus wirkt, wie es in der Mitteilung heißt, zeigten beispielhaft auch die jüngsten Erfolge bei zwei bedeutenden Branchenevents. Beim traditionsreichen Rudolf Achenbach Preis, einem der renommiertesten Nachwuchswettbewerbe für Köche in Deutschland, sicherte sich Moritz Range in einem hochkarätigen Finale in Frankfurt den zweiten Platz.

Eine ganze Reihe an Topplatzierungen

Bei der Veranstaltung „Die 10 Besten“ der Meistervereinigung Baden-Württemberg überzeugten die Auszubildenden aus Tonbach überdies mit einer ganzen Reihe von Topplatzierungen: Kilian Paßmann (Koch, drittes Lehrjahr) und Leni Friedl (HOFA, zweites Lehrjahr) gewannen jeweils den ersten Platz, Marco Pelda (HOFA, zweites Lehrjahr) belegte Rang drei, Hamza Ezzi, Dennis Weinert und Kevin Arnold erreichten Rang vier und in der Teamwertung holten Marco Pelda und Hamza Ezzi Platz zwei sowie Leni Friedl und Dennis Weinert Platz drei.

„Diese Erfolge stehen stellvertretend für das Engagement, die Kreativität und die Disziplin, die wir in all unseren Ausbildungsberufen fördern“, erläutert Hoteldirektor Benjamin Scheiter und verrät: „Das macht solche Momente für uns als Ausbilder ebenso wertvoll wie für die Persönlichkeitsentwicklung unserer Nachwuchskräfte.“

Start in die Lehrzeit

Anfang August starteten 20 neue Auszubildende und duale Studenten mit einem intensiven, einwöchigen Onboarding-Programm in ihre Lehrzeit. Neben grundlegenden Schulungen zu Themen wie Hygiene oder Erste Hilfe stand vor allem die hauseigene Gastgeberkultur und das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt.