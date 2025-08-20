Traube Tonbach in Baiersbronn: Auszubildende überzeugen mit herausragenden Leistungen

Mehre Auszubildende der Traube Tonbach wurden von der IHK für herausragende Leistungen geehrt, weitere belegten bei Branchenwettbewerben Spitzenplätze.
Das Hotel Traube Tonbach blickt auf ereignisreiche Wochen in der Ausbildung zurück: Bei der diesjährigen Lossprechung der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald wurden gleich mehrere Auszubildende des Traditionshotels für herausragende Leistungen geehrt. Gleichzeitig überzeugten Talente der Traube Tonbach bei zwei renommierten Branchenwettbewerben mit Spitzenplatzierungen. Darüber berichtet das Hotel in einer Pressemitteilung.