TRAS-Austritt: Nur noch eine Pflichtübung

Der Landkreis will aus dem Trinationalen Atomschutzverband (TRAS) austreten.
Bei einer Enthaltung hat der Kreisumweltausschuss dem Kreistag den Austritt des Landkreises Lörrach aus dem Trinationalen Atomschutzverband (TRAS) empfohlen. Die Kündigung soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. „Nach mehr als zehn Jahren stellen wir fest, dass die Mitgliedschaft zur Pflichtübung geworden ist, zumal der ursprüngliche Beweggrund für den Beitritt an Aktualität verloren hat“, erklärte dazu Erster Landesbeamter Ulrich Hoehler.