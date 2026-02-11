Transportfehler: Wo ist ein Spenderherz? Italien bangt um kleinen Jungen

In Neapel wartet ein herzkrankes Kind dringend auf ein Ersatzorgan. Dann wird eines gefunden - aber beim Transport schwer beschädigt. Jetzt kommt heraus, dass es trotzdem transplantiert wurde.
Neapel - Italien bangt um einen kleinen Jungen mit einem angeborenen Herzfehler, der nach einem tragischen Irrtum dringend ein neues Spenderherz braucht. Der Fall des erst zwei Jahre alten Kindes aus Neapel nahm nun eine neue Wendung: Der Kleine bekam nach neuesten Informationen das Herz eines verstorbenen Jungen transplantiert, obwohl bekannt war, dass dieses durch falsche Kühlung beim Transport irreparable Schäden erlitten hatte. Die Eltern wussten nach eigenen Angaben bislang nichts davon.