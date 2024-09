Die ersten Schwertransporte mit Komponenten für den Windpark in Grömbach sind erledigt. In der Nacht auf Donnerstag wurden die ersten Rotorblätter angeliefert. Weitere Transporte folgen.

Es war ein besonderer Anblick, als in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwa gegen 0.30 Uhr langsam drei Rotorblätter durch Calmbach und Höfen transportiert wurden.

Jeweils ein Rotorblatt wurde auf einem Schwerlaster transportiert. Ziel war der Windpark in Grömbach. „Das war sehr beeindruckend. Da wirkt die Straße echt klein“, erzählt Schwarzwälder-Bote-Mitarbeiterin Ulrike Knöller, die den Transport live vor Ort erlebte.

Noch sechs Transporte

Umrahmt wurden die drei Schwertransporter von Begleitfahrzeugen, die auch im Vorfeld Schilder und ähnliche Hindernisse abmontierten und anschließend wieder anbrachten. Gestartet war der Transport kurz nach 22 Uhr bei Pforzheim. Noch sechs weitere Trainsportnächte stehen an, in denen Komponenten nach Grömbach transportiert werden: am 19., 20., 23., 24., 26. und 27. September.