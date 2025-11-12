Transparenz-Antrag: Stadträte von VS riskieren ihre Währung
Der Haushalt und die dazugehörigen Beratungen sind auch in VS ein heißes Thema. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Bei der Abstimmung über den Transparenz-Antrag der Fraktionen von Grünen und FDP setzen die Stadträte auch ein wichtiges Signal, findet unsere Autorin.

Eines muss klar sein: Transparenz ist kein Luxus, sondern Grundlage der Demokratie. Ja, ausufernde Sitzungen mag niemand. Aber wenn in VS über Ausgaben gerungen wird, wenn es um Priorisierungen und das nötige Kleingeld für Zukunftsprojekte oder Kürzungen geht, haben die Bürger auch ein Recht darauf zu erfahren, wie diese Entscheidungen zustande kommen.

 

Es stimmt: Haushaltsberatungen sollten nicht im Verborgenen stattfinden. Nur Offenheit schafft Vertrauen – und das ist schließlich die Währung in der Politik. Wer hinter verschlossenen Türen spart, riskiert den Rückhalt der Bürger und das wollen wir noch viel weniger als langatmige Sitzungen.

Und ja, jene, die da diskutieren, sprechen nicht nur über unser aller Zukunft in VS, sondern haben bei ihrer Wahl einen klaren Auftrag erhalten: Ihre Stimme für die Wähler zu erheben – die sollten aber auch hören dürfen, was gesagt wird.

 