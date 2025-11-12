Transparenz-Antrag: Stadträte von VS riskieren ihre Währung

1 Der Haushalt und die dazugehörigen Beratungen sind auch in VS ein heißes Thema. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa Bei der Abstimmung über den Transparenz-Antrag der Fraktionen von Grünen und FDP setzen die Stadträte auch ein wichtiges Signal, findet unsere Autorin.







Eines muss klar sein: Transparenz ist kein Luxus, sondern Grundlage der Demokratie. Ja, ausufernde Sitzungen mag niemand. Aber wenn in VS über Ausgaben gerungen wird, wenn es um Priorisierungen und das nötige Kleingeld für Zukunftsprojekte oder Kürzungen geht, haben die Bürger auch ein Recht darauf zu erfahren, wie diese Entscheidungen zustande kommen.