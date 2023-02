1 Am Freitagmorgen sollen die Menschen im Südwesten wieder ihren Stromverbrauch drosseln. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Westend61/Pete Muller

Für den Freitagmorgen werden die Menschen in Baden-Württemberg abermals zum Stromsparen aufgerufen. Das teilte der Netzbetreiber TransnetBW am Donnerstagabend mit.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Erneut geht ein Aufruf zum Stromsparen an die Menschen in Baden-Württemberg. Wie der Netzbetreiber TransnetBW am Donnerstagabend in Stuttgart mitteilte, soll der Stromverbrauch am Freitagmorgen (24. Februar) in der Zeit von 6 bis 8 Uhr nach Möglichkeit reduziert werden. Dann sollten etwa Laptops nur mit Akku benutzt und keine E-Autos geladen werden. Es bestehe aber keine Gefahr von Stromabschaltungen, hieß es. Es ist bereits die dritte Warnung dieser Art in diesem Jahr.

Hintergrund ist, dass zu viel Windenergie im Norden entsteht. Weil die Netze nach Süden nicht ausreichend ausgebaut sind, muss TransnetBW als Ausgleich mehrere Hundert Megawatt aus Reservekraftwerken und dem Ausland beziehen. Redispatch nennt man das. Die Kosten dafür werden am Ende auf die Verbraucher umgelegt.

Erst vor zwei Wochen und Mitte Januar hatte es ähnlich große Redispatch-Maßnahmen gegeben, in deren Zuge TransnetBW die Verbraucher zum Stromsparen aufrief. Über die App „StromGedacht“ sollten die Nutzer einen Hinweis bekommen: In den frühen Morgenstunden am Freitag zwischen 3 und 6 Uhr zeige die App dann „Gelb“ an und empfehle, den Stromverbrauch vorzuziehen - in dieser Zeit zum Beispiel Akkus aufzuladen. Von 6 bis 8 Uhr wechsle die Farbe auf „Orange“ - dann soll der Stromverbrauch verringert werden.